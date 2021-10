‘หวังต้าลู่’ ควง ‘ไช่จั๋วอี๋’ ช้อปปิ้งโชว์หวาน

นักแสดงไต้หวัน

สื่อจีนรายงานเมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่ามีผู้พบเห็นดาราหนุ่มสุดฮอต หวังต้าลู่ เดินช้อปปิ้งแถวเขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้ กับ ไช่จั๋วอี๋ นักร้องนักแสดงสัญชาติมาเลเซียที่มาโด่งดังในจีนหลังเข้าร่วมรายการวัยรุ่นวัยฝันหวังต้าลู่รับบทเป็นพิธีกรผู้ช่วย และไช่จั๋วอี่เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมรายการ หลังรายการออนแอร์จบก็มีภาพหลุดจากปาปารัซซี่แสดงให้เห็นการแสดงความรักในที่สาธารณะของทั้งคู่ ทั้งไปออกเดตในที่ต่าง ๆ กอดจูบหอมแก้มโชว์หวานจนแฟนคลับตาร้อนกันเป็นแถว แฟนคลับที่พบเห็นทั้งคู่ที่เซี่ยงไฮ้ยังบอกว่าหวังต้าลู่ถือถุงช้อปปิ้งให้ไช่จั๋วอี๋ด้วย “ทั้งสองคนสวีทกันสุด ๆ”ก่อนหน้านี้หวังต้าลู่เคยมีข่าวลือกิ๊กกั๊กกับดาราสาวมากหน้าหลายตาทั้งสาวเกาหลี(Kang Hanna) ที่เคยร่วมงานกันในซีรีส์จีนเรื่อง(Ghost Blows Out the Light: Mu Ye Gui Shi) ดาราจีน(林允) เคยเป็นพระนางคู่กันในภาพยนตร์เรื่อง(Fall in Love at First Kiss) ช่างแต่งหน้า '(Ivy Hsieh) และคนล่าสุดก็คือไช่จั๋วอี๋คนนี้นี่เองผลงานล่าสุดคือซีรีส์(The Wolf) ส่วนล่าสุดมีผลงานเพลงป็อปสนุก ๆ ติดหูชื่อที่มา: