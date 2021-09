เมื่อจีนแบนหนุ่มหวาน... ชาวเน็ตยก 4 หนุ่มขึ้นแท่นชายในอุดมคติ

‘Who Sleeps My bro’ (睡在我上舖的兄弟) ‘The Founding of an Army’ (建军大业) ‘Tientsin Mystic’ (河神)

อู๋เหล่ย (吴磊)

‘อู๋เหล่ย’





‘ไป๋จิ้งถิง’

วัย 28 ปี ชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ เลยได้ของแถมมาเป็นกล้ามโต ๆ บวกกับส่วนสูง 187 เซนติเมตร ก็ยิ่งทำให้ดูเป็นชายสมชายไปอีก ช่วงหลังมานี้หวงจิ่งอี๋ว์มักได้รับบทเกี่ยวกับทหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลยมีโอกาสได้โชว์บทบาทหนุ่มแกร่งอย่างเต็มที่ เวลาไปออกรายการวาไรตี้ หวงจิ่งอี๋ว์ก็ไม่อิดออดที่จะโชว์หน้าสด เมื่อได้รับคำท้าในรายการก็ไม่หวั่น ลงมือทำอย่างกล้าหาญ เลยได้ใจชาวเน็ตไปเต็ม ๆโตกว่าหวงจิ่งอี๋ว์หนึ่งปี พร้อมทรงผมสั้นเรียบร้อยสะอาดตา ตั้งแต่เดบิวต์หลี่เซี่ยนก็มักรับบทหนุ่มขรึมสุดหล่อ ดูมีเสน่ห์แบบหนุ่มใหญ่ในวัยยังไม่สามสิบ เช่นหลี่เซี่ยนก็เป็นอีกคนที่ออกกำลังกายเก่งจนกล้ามฟิตไม่แพ้ใคร เวลาโพสต์รูปเซลฟี่ให้แฟน ๆ หายคิดถึงก็ไม่ใส่ฟิลเตอร์ โชว์ความหล่อตามธรรมชาติ ได้ฟีลหล่อแบบดิบเถื่อนสุด ๆอดีตนักแสดงเด็กที่ตอนนี้อยู่ในวัย 21 ปีหนุ่มน้อยหล่อเนี้ยบที่มีผลงานกำลังจะฉายเรื่องในภาพยนตร์เขารับบทเป็นทหาร พี่สาวชาวเน็ตเลยตั้งตารอดูน้องชายแห่งชาติโตไปเป็นชายหนุ่มสุดห้าว ช่วงการถ่ายทำมีฉากขี่ม้า อู๋เหล่ยที่แสดงฉากนี้ด้วยตัวเองประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บที่ใบหน้า แต่เขาแค่ฆ่าเชื้อแผลแบบลวก ๆ แล้วอดทนถ่ายต่อจนเสร็จถึงจะไปรักษาที่โรงพยาบาล งานนี้ถึงจะทำให้เหล่าพี่ ๆ ชาวเน็ตเป็นห่วงแต่ก็อดประทับใจในสปิริตนักแสดงไม่ได้วัย 27 ปี เมื่อตอนเดบิวต์ใหม่ ๆ มีอิมเมจหนุ่มหล่อน่ารักนุ่มนิ่ม แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปจนจำแทบไม่ได้ ก็พ่อคุณเล่นฟิตกล้ามเสียแน่นปั๋งขนาดนั้น ผลงานช่วงนี้ก็รับบทละครคิดบวกใส ๆ โชว์พลังหนุ่มหล่อได้เต็มที่ เช่นสไตล์การแต่งตัวของไป๋จิ้งถิงก็เรียบง่ายไม่หวือหวา แต่ก็ยังขยันถ่ายรูปโชว์กล้ามวับ ๆ แวม ๆ ให้แฟนคลับดูตลอด เรียกว่ารู้ใจแฟน ๆ ไม่ใช่เล่นที่มา: