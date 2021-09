สำนักข่าวนิกเคอิ สื่อญี่ปุ่นรายงาน (15 ก.ย.) จีนครองอันดับ 1 โลกในการยื่นจดสิทธิบัตรเทคโนโลยี 6G รวมถึงการสื่อสาร เทคโนโลยีควอนตัม และปัญญาประดิษฐ์ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40.3 ของสิทธิบัตรทั้งหมดในด้านดังกล่าวของโลก

รายงานระบุว่า สหรัฐฯ มีจำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรฯ สัดส่วนร้อยละ 35.2 ในขณะที่ญี่ปุ่นมีสัดส่วนร้อยละ 9.9 และยุโรปร้อยละ 8.9 และเกาหลีใต้ร้อยละ 4.2ประเทศที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรมากกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และมีอำนาจเหนือกว่าในด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 6G มีความเร็วกว่า 5G ราว 10 เท่า ทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การขับขี่อัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ ระบบเสมือนจริงความละเอียดสูง และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลกแม้แต่ในทะเลทรายที่ห่างไกลหลายฝ่ายคาดว่าการพัฒนา 6G ของจีนจะชะลอตัวจากการคว่ำบาตรบริษัทหัวเว่ย โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อปี 2562 อย่างไรก็ดี จีนยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันด้วยการระดมความร่วมมือของภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งนี้ เมื่อเดือน พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Electronic Science and Technology of China) เปิดตัวดาวเทียม 6G เครื่องแรกของโลก