จีนคุมเกมออนไลน์ เยาวชนฯ จำกัดเวลาเล่น 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

กฎที่ออกโดย National Press and Publication Administration ได้เพิ่มข้อจำกัดจากปี 2019 ที่มุ่งเป้าไปที่การควบคุมพฤติกรรมการเสพติดเกมออนไลน์ในเด็กนักเรียน ภายใต้กฎเดิม ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจำกัดการเล่นเกมไม่เกิน 90 นาทีในวันธรรมดาและ 3 ชั่วโมงต่อวันในช่วงสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองบ่นว่าเป็นความใจกว้างเกินไป ฝ่ายบริหารกล่าว กฎใหม่กำหนดชั่วโมงการเล่นเกมที่ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้แก่ช่วง 20.00 ถึง 21.00 น. ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และห้ามไม่ให้เล่นเกมออนไลน์ในวันที่ไปโรงเรียนรัฐบาลกล่าวว่าจะเพิ่มการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเกมกำลังบังคับใช้ข้อจำกัด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เยาว์ไม่สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 22.00 น. แต่ละคืน“เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ปกครองจำนวนมากรายงานว่า การติดเกมในหมู่เยาวชนและเด็กบางคนส่งผลเสียต่อการศึกษาตามปกติ ชีวิตและสุขภาพจิตและร่างกายของพวกเขา” ฝ่ายบริหารกล่าวในคำอธิบาย คำถามและคำตอบออนไลน์เกี่ยวกับกฎใหม่ ผู้ปกครองได้เรียกร้อง “ข้อจำกัดเพิ่มเติมและการลดเวลาที่ให้ไว้สำหรับผู้เยาว์โดยบริการเกมออนไลน์”กฎระเบียบใหม่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันของรัฐบาลที่เข้มข้นขึ้นสำหรับบริษัทต่างๆ ให้เลิกล้มสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่า เป็นอิทธิพลที่ไม่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่วัยรุ่นและเด็ก“เด็กวัยรุ่นบางคนไม่ฟังระเบียบวินัยของพ่อแม่ และนโยบายนี้สามารถควบคุมพวกเขาได้” ลิลี่ เฟิง พนักงานบริษัทในเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีนกล่าว เธอกล่าวว่าลูกสาววัย 10 ขวบของเธอสนใจเกมออนไลน์น้อยกว่าโซเชียลอื่น ๆ เช่น โต่วอิน ซึ่งเทียบเท่ากับ TikTok ในจีน แต่เสริมว่าข้อจำกัดใหม่นี้เป็นตัวอย่างที่ดี“ฉันคิดว่านี่เป็นนโยบายที่ถูกต้อง” เธอกล่าว “เท่ากับว่ารัฐดูแลลูกๆ ของเราแทนเรา”เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลจีนได้เริ่มการปราบปรามการบูชาดาราวัยรุ่นและแฟนคลับ โดยเตือนว่าการตามล่าผู้ติดตามออนไลน์ของคนดังทำให้คุณค่าของเยาวชนแปรปรวน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Cyberspace Administration ของจีนได้สั่งห้ามการจัดอันดับคนดังตามความนิยมเกมออนไลน์เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีความร้อนแรงและให้ผลกำไรมากที่สุดของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของจีน โดยสร้างรายได้หลายพันล้านจากผู้เล่นที่จ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมในภารกิจออนไลน์ สงคราม และการผจญภัยโลกเสมือน แต่มีสัญญาณของแรงกดดันอย่างเป็นทางการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทต่างๆ ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการความสอดคล้องทางวัฒนธรรมของสี จิ้นผิง ผู้นำของจีนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ราคาหุ้นของ เทนเซนต์ (Tencent Holdings) และบริษัทวิดีโอเกมรายใหญ่ของจีนอื่นๆ ตกลงอย่างรวดเร็ว หลังจากหนังสือพิมพ์จีนเรียกธุรกิจนี้ว่า มอมเมา เหมือน “ฝิ่นฝ่ายวิญญาณ” โดยบทความหนังสือพิมพ์กล่าวถึง Tencent ซึ่งเป็นเจ้าของ Honor of Kings ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลในประเทศจีนผู้ปกครองชาวจีนบ่นว่าเด็ก ๆ พบวิธีใหม่ ๆ ในการแอบผ่านขีดจำกัดชั่วโมง เพื่อเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง รายงานที่ออกในเดือนสิงหาคมโดยศูนย์ช่วยเหลือและวิจัยด้านกฎหมายสำหรับเด็กปักกิ่งซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล รายงานระบุว่า พ่อแม่หลายคน “ร้องเรียนว่าลูก ๆ ของพวกตน หลังจากติดเกมได้เปลี่ยนไปมากในด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ ราวกับว่าพวกเขากลายเป็นคนอื่นไปแล้ว”Tencent ซึ่งลดระยะเวลาที่ผู้เยาว์สามารถใช้กับ Honor of Kings แล้ว กล่าวว่า จะปฏิบัติตามข้อจำกัดใหม่ และในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินล่าสุด บริษัทกล่าวว่าในไตรมาสที่สองของปี 2564 ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า 16 ปีมีสัดส่วน 2.6% ของรายรับรวมสำหรับการเล่นเกมในประเทศจีน“ตั้งแต่ปี 2017 Tencent ได้สำรวจและใช้เทคโนโลยีและฟังก์ชั่นใหม่ๆ มากมายเพื่อปกป้องผู้เยาว์” โฆษกหญิงของ Tencent กล่าวในแถลงการณ์ “สิ่งนี้จะดำเนินต่อไป เนื่องจาก Tencent ปฏิบัติตามและดำเนินการตามข้อกำหนดล่าสุดจากทางการจีนอย่างเคร่งครัด”