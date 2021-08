ปักหมุดชวนดู “จันทราลิขิตรัก” ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีเรื่องใหม่ที่กำลังเตรียมลงจอส่งท้ายสิ้นเดือนนี้!!!

ใกลสิ้นเดือนแล้วแต่ก็ยังส่งผลงานใหม่ ๆ ลงจอมาให้คอซีรีส์ได้ชมกันแบบไม่มีแผ่วเลย สำหรับทางฝั่งของแพล์ตฟอร์ม

ที่ล่าสุดอีกไม่กี่วันก็กำลังจะเตรียมส่งซีรีส์จีนแนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า

หรือ

(满月之下,请相爱) มาลงจอออกอากาศให้ได้รับชมกันแล้ว ซึ่งแน่นอนว่างานนี้สายซีรีส์แบบโต๊ะฯจีนก็ไม่พลาดรีบตามไปเก็บข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องดังกล่าวมาฝากคุณผู้อ่านทุกท่านที่สนใจอยากจะปักหมุดเตรียมตัวรอรับชมกันเหมือนเช่นเคยจ้า

*

ปล. ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2015 ‘เจิ้งเย่เฉิง’ เคยรับบทเป็นพระเอกในซีรีส์สั้นแนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง “Intouchable Butlers” (男神执事团) อยู่ครั้งหนึ่ง แต่ซีรีส์เรื่องดังกล่าวมีความยาวเพียงแค่ 10 ตอน ตอนละ 10-15 นาทีเท่านั้น

เรียกได้ว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องที่มีความแหวกแนว คลุมเครือแบบทะลุมิติเข้าไปติดอยู่ในโทรศัพท์ซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นกันบ่อย ๆ รวมไปถึงในส่วนของนักแสดงนำทั้งสองอย่าง

‘จวีจิ้งอี’

และ

‘เจิ้งเย่เฉิง’

ที่ต่างก็พลิกบทบาทมารับเล่นในซีรีส์จีนสมัยใหม่ซึ่งไม่ใช่แนวที่ทั้งคู่รับเล่นกันบ่อยนัก ทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงเป็นจุดที่ทำให้ซีรีส์เรื่อง

นั้นมีความน่าติดตามมาก ๆ ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ทั้ง

และ

จะถ่ายทอดบทบาทของพระนางในซีรีส์สมัยใหม่ออกมาเป็นแบบไหน ซึ่งหากใครที่อยากรู้อยากลุ้นเหมือนกับโต๊ะฯจีนล่ะก็ วันที่ 26 ส.ค. นี้อย่าลืมไปปักหมุดติดตามรับชมซีรีส์เรื่อง

หรือ

ในรูปแบบของซับไทยกันได้ทาง iQIYI นะจ๊ะ

สำหรับซีรีส์เรื่องใหม่อย่างหรือนั้นเป็นซีรีส์จีนสมัยใหม่แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่มีความยาวทั้งหมด 24 ตอน จะออกอากาศให้ได้รับชมซับไทยกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 26 ส.ค. ที่จะถึงนี้ผ่านทางแพล์ตฟอร์มของโดยเนื้อเรื่องหลักจะบอกเล่าถึงเรื่องราวความรักสุดมหัศจรรย์ของสาวน้อยหน้าหวานและโปรแกรมเมอร์หนุ่มที่มีจุดเริ่มต้นมาจากปรากฎการณ์ซึ่งด้วยปรากฎการณ์ปริศนาดังกล่าวนี่เองทำให้ตัวของเหลยชูเซี่ยสูญเสียความทรงจำและหลุดเข้าไปติดอยู่ในโทรศัพท์ของสวีเสี่ยวตง จนต่อมาเป็นเหตุให้ทั้งสองต่างต้องร่วมมือหาทางและเผชิญหน้ากับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปพร้อมกันในส่วนของนักแสดงนำหลักของเรื่อง ในบทของสาวน้อยผู้โชคร้ายที่ดันเข้าไปติดอยู่ในโทรศัพท์ของพระเอกนั้น ได้ไอดอลสาวหน้าหวานมากความสามารถจากวงอย่าง(鞠婧祎) มานำแสดงให้ โดยสำหรับตัวของเอง แม้จะเดบิวต์เข้าวงการมาจากทางฝั่งของสายไอดอลการันตีได้จากผลงานซีรีส์หลายเรื่องที่ร่วมนำแสดงและเคยปล่อยออกมาให้คอซีรีส์ได้รับชมกันอยู่ตลอด อาทิเช่น(Legend of Yunxi: 芸汐传)(The Legend of White Snake: 新白娘子传奇)(In a class of her own: 漂亮书生) และ(The Blooms At Ruyi Pavilion: 如意芳霏)ส่วนทางด้านบทของโปรแกรมเมอร์หนุ่มอัจฉริยะที่ตอนหลังต้องมาช่วยนางเอกตามหาตัวตนที่แท้จริงนั้นก็ได้(郑业成) นักแสดงหนุ่มมากผลงานวัย 27 ปีมานำแสดงให้ โดยสำหรับซีรีส์นั้นนับเป็นซีรีส์รักโรแมนติกสมัยใหม่เรื่องยาวเรื่องแรกที่ ‘เจิ้งเย่เฉิง’ ได้ขึ้นแท่นมารับบทพระเอกแบบเต็มตัว เนื่องจากถึงแม้ก่อนหน้านี้ตัวของจะเคยรับบทพระเอกมาแล้วในผลงานซีรีส์หลายเรื่อง แต่ในทุก ๆ เรื่องต่างก็ล้วนเป็นซีรีส์แนวพีเรียดจีนโบราณหรือไม่ก็แนวเทพเซียนทั้งสิ้น ตัวอย่างผลงานเด่น ๆ ก็อย่างเช่น(颤抖吧,阿部!)(盛唐幻夜) และ(Love of Thousand Years: 三千鸦杀)