เปิดประวัติ ‘อู๋เซวียนอี๋’ – ‘ปี้เหวินจวิ้น’ คู่พระนางงานดี เคมีสุดเข้ากันจากซีรีส์ “โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น”

หากใครที่เป็นคอซีรีส์จีนแนวรักโรแมนติก ดูสบาย เน้นความอบอุ่นหัวใจล่ะก็ ไม่ควรพลาดเลยจริง ๆ สำหรับซีรีส์ควันหลงจากเทศกาลชีซี (วาเลนไทน์ของจีน) เรื่องใหม่ของทาง iQIYI อย่าง

หรือ

(世界微尘里) เพราะนอกจากตัวเนื้อเรื่องสุดน่ารักแสนหวานที่รับรองว่าน่าจะถูกใจบรรดาคอซีรีส์สายนี้แล้ว ในส่วนของสองพระนางนักแสดงนำของเรื่อง เขาก็ยังคัดกันมาได้แบบสวยหล่องานดี เคมีนี่เข้ากันจนชวนให้น่าติดตามสุด ๆ!!!





ส่วนสูง/น้ำหนัก:

จบการศึกษาจาก:

บ้านเกิด:

*ปล. ผลงานการแสดงเรื่องอื่น ๆ ของ ‘ปี้เหวินจวิ้น’ ที่ไม่ได้ออกอากาศมีทั้งหมด 3 เรื่อง ประกอบไปด้วย “The Silence of the Monster” (孤独的野兽) “Seizing Dreams” (夺梦) และ “Jiu Xiao Han Ye Nuan” (九霄寒夜暖)

สำหรับซีรีส์ออนไลน์เรื่องนั้นเป็นผลงานที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนนามปากกา(木浮生) บอกเล่าเรื่องราวความรักของบรรณารักษ์สาวประจำมหาวิทยาลัยตงหูกับทันตแพทย์หนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาว ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งถึงแม้ตอนแรกด้วยความเข้าใจผิดบางอย่างจะทำให้เจิงหลี่นั้นมีอคติต่อตัวอ้ายจิ่งชู แต่ทุกอย่างกลับถึงคราวต้องพลิกผันไปเมื่อแม่ของเจิงหลี่บังคับให้เธอไปจัดฟัน จนกระทั่งเจิงหลี่ได้จับผลัดจับผลูกลายมาเป็นคนไข้ของอ้ายจิ่งชูและเริ่มสังเกตเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขามากขึ้นโดยในส่วนของนักแสดงนำที่รับหน้าที่มาถ่ายทอดบทบาทของและคู่พระนางของซีรีส์เรื่องนั่นก็คือและสองไอดอลวัยรุ่นงานดีที่กำลังผันตัวเข้าสู่เส้นทางสายนักแสดงอย่างจริงจัง ซึ่งงานนี้ด้วยความที่ทั้งสองต่างล้วนเป็นมือใหม่ของสายงานแสดงและคอซีรีส์จีนหลายคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือคุ้นหน้าคราตากันมากนัก ดังนั้นแล้วโต๊ะฯจีนจึงไม่พลาดรีบถือโอกาสนี้ตามไปเก็บข้อมูลโปรไฟล์ของทั้งคู่ พร้อมนำกลับมาสรุปรวมให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับพวกเขากันไว้แบบครบ จบ ในที่เดียวเลยล่ะจ้า...ซอนยี, เสี่ยวเสวียน, อู๋เสวียน26 ม.ค. ปีค.ศ. 1995 (ปัจจุบันอายุ 26 ปี)เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ)166 ซม. / 42.5 กก.Hainan Normal UniversitySTARSHIP Entertainment, YUEHUA Entertainmentweibo: 吴宣仪_Betty / IG: w.xuanyi0126หรือ(ชื่อเกาหลี) เริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางการเป็นคนดังจากการเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวง(WJSN) เกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีใต้เมื่อปี 2016 ซึ่งหลังจากเดบิวต์ไปได้ 2 ปี (ปี 2018)ก็ได้กลับมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการเซอร์ไววัลชื่อดังของอย่าง(Produce 101 ของจีน) โดยเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ตัวของก็คว้าชัยชนะอันดับที่ 2 ของรายการมาครองด้วยคะแนน 180 กว่าล้านโหวตและก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงได้สำเร็จซึ่งในระหว่างที่ลุยงานของทางฝั่งสายไอดอล นอกจากจะมีผลงานรวมกับทั้งสองวงที่เธอสังกัดอยู่แล้ว (WJSN และ Rocket Girls) ด้วยความที่เป็นเมนโวคอลเสียงดีประจำวง เธอก็ยังได้เคยร่วมร้องเพลงประกอบให้กับผลงานเกมส์ แอนิเมชั่น รายการวาไรตี้ รวมไปถึงซีรีส์จีนอยู่หลายต่อหลายครั้งแบบชนิดที่ว่าแทบนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวสำหรับทางด้านเส้นทางบนสายงานแสดงของนั้น เดิมทีเมื่อปี 2017 เธอได้เคยก้าวขาเข้ามาในสายงานนี้เป็นครั้งแรกจากการรับแสดงนำในภาพยนตร์จีนแนวรักโรแมนติกเรื่อง(初恋的滋味) แต่สุดท้ายก็ดูเหมือนจะกลายเป็นจุดเริ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นัก เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวดันถูกดองและไม่มีวี่แววจะได้เข้าฉายจริงเสียทีต่อมาในปี 2018ก็มีโอกาสได้กลับมารับงานการแสดงอีกครั้งในบทนางเอกของซีรีส์จีนแนวแฟนตาซีที่ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ชื่อดังอย่าง(Douluo Continent: 斗罗大陆) ร่วมกับ(肖战) ซึ่งซีรีส์เรื่องดังกล่าวนี้ที่เพิ่งจะได้ฤกษ์ลงจอออกอากาศกันไปเมื่อช่วงต้นปี 2021 ที่ผ่านมา ก็ไม่วายสร้างชื่อเสียงจนกลายเป็นผลงานชิ้นเด่นที่เป็นใบเบิกทางชั้นดีให้กับในสายงานการแสดงด้วยเช่นกันโดยผลงานการแสดงชิ้นอื่น ๆ ต่อจากซีรีส์ของนั้น นอกจากที่ปิดกล้องถ่ายทำไปเมื่อช่วงปลายปี 2020 และกำลังออกอากาศให้ได้รับชมความฟินกันอยู่ในตอนนี้แล้ว เมื่อช่วงปลายเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะปักหมุดเปิดกล้องผลงานซีรีส์แนวพีเรียดจีนเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า(郎君不如意) กันไปหมาด ๆBevan21 พ.ย. ปีค.ศ. 1997 (ปัจจุบันอายุ 23 ปี)เมืองฝู่ซุน มณฑลเหลียวหนิง187 ซม. / - กก.Shenyang Conservatory of MusicYUEHUA Entertainmentweibo: Biiiii毕雯珺 เริ่มมีชื่อเสียงมาจากการเข้าเป็นเด็กฝึกในรายการเซอร์ไววัลที่เฟ้นหาสมาชิกวงไอดอลชายชื่อดังอย่าง(เครือเดียวกับ) เมื่อต้นปี 2018 ซึ่งในตอนจบของรายการดังกล่าวสุดท้ายแล้วก็ชวดโอกาสที่ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเพราะคะแนนโหวตในรอบสุดท้ายดันพลาดตกไปอยู่ที่อันดับ 10 แบบพอดิบพอดี (ผู้ชนะเอา 9 อันดับแรก)อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีโอกาสได้เดบิวต์ผ่านรายการเซอร์ไววัลชื่อดัง แต่ความฝันในเส้นทางสายไอดอลของนั้นกลับได้ไปต่อแบบไม่มีสะดุด เมื่อทางต้นสังกัดตัดสินใจฟอร์มวงไอดอลชายน้องใหม่ของค่ายที่มีชื่อว่าขึ้นมา โดยตัวของเองก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกวงและเริ่มเดบิวต์สู่หน้าวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงบอยแบรนด์ไปได้ไม่นานก็เริ่มมีชื่อเสียงและกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้นอกจากงานสายไอดอลที่ออกกันในนามของวงแล้วนั้นก็เริ่มมีผลงานอื่นตามมาเรื่อย ๆ ทั้งซิงเกิ้ลเดี่ยว รายการวาไรตี้ รวมไปถึงงานแสดงในสายซีรีส์ด้วยนั่นเองเพราะเปิดมาที่ผลงานการแสดงชิ้นแรกในชีวิตอย่างซีรีส์รักวัยรุ่นเรื่อง(Sweet TAI CHI: 淑女飘飘拳) ซึ่งลงจอออกอากาศไปเมื่อปลายปี 2019ก็ได้รับเลือกให้แสดงนำในบทพระเอกทันที โดยถึงแม้ในผลงานชิ้นที่สองที่ออกอากาศไปเมื่อช่วงเดือนก.ค.ของปี 2020 อย่าง(In A Class Of Her Own: 漂亮书生)จะถูกเลื่อนให้ลงไปเล่นเป็นบทรองอยู่บ้าง แต่ถึงกระนั้นบรรดาซีรีส์เรื่องถัดมาทั้งที่เพิ่งส่งลงจอหมาด ๆ ในปีนี้อย่าง(小女霓裳) และรวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ออกอากาศนั้นตัวไอดอลหนุ่มสุดหล่อคนนี้ก็เล่นฟาดเก็บบทพระเอกกันไปรัว ๆ แบบไม่มีตกเลยล่ะจ้า