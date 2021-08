หุ่นยนต์ฝึกกีฬา เทคโนโลยีระดับสูง คือปัจจัยความเก่งของนักกีฬาโอลิมปิกจีน

จีนใช้ ปองบ็อต หุ่นยนต์อัจฉริยะ เป็น "โค้ช" เทเบิลเทนนิส ในการฝึกซ้อมระดับชาติ นอกจากจะส่งลูกตบที่หลากหลาย ยังสามารถปรับความเร็วและการหมุนของลูกบอลได้ตามระดับความถนัดของผู้เล่น ด้วยฐานบิ๊กดาต้า ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์วิถีและการเคลื่อนไหวของนักกีฬาต่าง ๆ และจำลองการเคลื่อนไหวของผู้เข้าแข่งขัน หรือคู่แข่งเพื่อช่วยในการฝึกได้อีกด้วยเฉิน ปิน รองคณบดี China Table Tennis College และโค้ชของแชมป์โลกเทเบิลเทนนิส ติง หนิง อดีตแชมป์โอลิมปิก 2018 กล่าวว่า "หุ่นยนต์ AI จะเข้ามาแทนที่งานบางอย่างสำหรับโค้ชอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องดูแลการฝึกนักกีฬาจำนวนมาก มีโต๊ะหลายโต๊ะระหว่างการฝึกหุ่นยนต์ปองบ็อตนี้ การพัฒนาโดยวิทยาลัยเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศจีน และ Siasun Robot& Automation Co คนในวงการว่ากันว่าเป็นหุ่นยนต์ปิงปอง AI ตัวแรกของโลก“ที่สำคัญกว่านั้น มันสามารถเลียนแบบสไตล์ของผู้เล่นที่แตกต่างกัน ซึ่งคู่ฝึกมนุษย์จะทำได้ยาก เช่น คงหาคู่ฝึกซ้อมที่สไตล์แบบนักปิงปองชาวญี่ปุ่น อิโตะ มิมะ ก็คงยาก แต่ด้วยหุ่นยนต์นี้ สามารถเสนอรูปแบบการฝึกที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นสำหรับนักกีฬาของเรา” เฉิน ปิน กล่าวในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว กีฬาต่างๆ เช่น วอลเลย์บอล วิ่ง ว่ายน้ำ พายเรือ และยกน้ำหนัก ก็ใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึกนักกีฬาของประเทศจำนวนมากประเทศจีนครองอันดับที่สอง ได้ 38 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน และ 18 เหรียญทองแดง รองจากสหรัฐอเมริกาแผนห้าปีฉบับที่ 14 ของจีน (พ.ศ. 2564-2564) ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในด้านสำคัญ ๆ ซึ่งรวมถึงกีฬา แนวทางที่ออกโดยสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาคุณภาพสูงยังระบุว่า ประเทศชาติจะเร่งการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และ AI ในภาคกีฬาฉวน หงฉาน วัย 14 ปี กระโดดน้ำหญิงกับปรากฎการณ์ 'เพอร์เฟกต์ 10' สระโอลิมปิก เองก็บอกถึงเบื้องหลังเหรียญทองของเธอว่า ไม่ได้เป็นเพียงความพยายามของเธอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบการฝึกอบรม AI สามมิติของทีมชาติด้วยระบบขั้นสูงที่พัฒนาโดยบริษัทอินเทอร์เน็ต Baidu Inc ปรับโครงสร้างร่างกายสามมิติของนักดำน้ำเมื่อยืนอยู่ที่กระดานกระโดดน้ำ ข้อมูลนี้จะถูกส่งกลับไปยังโค้ชในแบบเรียลไทม์ อุปกรณ์ไฮเทคแบบนี้มีความสำคัญสำหรับการแข่งขันกีฬาที่มีความต้องการความแม่นยำสูงสถาบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์การบินและอวกาศของจีน (China Academy of Aerospace Electronics Technology) ยังช่วยเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแชมป์ว่ายน้ำโลกของจีน 6 คนด้วยอุปกรณ์สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าทาง การหายใจ และความถี่ของสโตรกของนักว่ายน้ำ ตลอดจนเวลาเลี้ยวและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆหวง ไห่หยาน ศาสตราจารย์ด้านการแข่งขันกีฬาและอุตสาหกรรมที่ Shanghai University of Sport กล่าวว่า "เทคโนโลยีจะมีนัยยะสำคัญในหลายรูปแบบและในเชิงลึกต่ออุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ความเป็นจริงเสมือน, เทคโนโลยีระบบประสาทรับความรู้สึกทางกาย (somatosensory), AI และบิ๊กดาต้า จะเป็นอุปกรณ์ฝึกภาคกีฬาที่สำคัญ ในปีต่อ ๆ ไป