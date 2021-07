TikTok ทะลุยอด 3 พันล้าน! รายแรกที่ไม่อยู่ใต้อาณาจักรของ Facebook

ไชน่าเดลีเผย (19 ก.ค.) ข้อมูลจาก Sensor Tower ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 แอปฯ TikTok รวมถึง Douyin หรือ TikTok เวอร์ชัน iOS ของจีน เป็นแอปที่ไม่ใช่เกม สามารถทำยอดดาวน์โหลดและทำรายได้สูงสุดทั่วโลก โดยมีการติดตั้งครั้งแรกถึง 383 ล้านครั้ง และอีกทั้งยังมีการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากกว่า 919.2 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน TikTok พัฒนาโดยบริษัท ByteDance สัญชาติจีน โดยต่อยอดมาจากแอปพลิเคชัน “Douyin” ที่ใช้ในประเทศจีนและประสบความสำเร็จไปก่อนแล้ว ให้บริการประเภทไมโครบล็อกกิง ที่ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาวิดีโอสั้น ๆ แบ่งปันกับผู้คนในโลกออนไลน์ติ๊กต็อก เป็นกิจการที่เติบโตรวดเร็ว โดยไม่ได้ถูกครอบครองโดยเฟสบุ๊ค อาณาจักรโซเชียลมีเดียโลก ซึ่งครอบครองแอปฯ ยอดนิยมในเครือมากมาย อาทิ Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Oculus VR, Masquerade (MSQRD), Whale, GIPHY, AUX by NPE, Bump by NPEและ Tuned by NPEอย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นแอปพลิเคชันจากจีน จึงมักจะตกอยู่ในความอ่อนไหวทางการเมือง โดยที่ผ่านมาประเทศปฏิปักษ์กับจีน เช่น อินเดียและสหรัฐฯ อ้างเหตุภัยความมั่นคงในการแบนบริการแอปพลิเคชันจีนรายนี้