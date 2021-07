(ชมคลิป) ฟังเพลงจีน “พรุ่งนี้จะดีกว่าเดิม” (หมิงเทียนฮุ่ยเกิ้งห่าว)

ในโลกของเพลงจีน...เพลงที่มีเนื้อหาซาบซึ้งท่วงทำนองไพเราะ ช่วยกระตุ้นกำลังใจความหวังได้ดีที่สุดเพลงหนึ่ง คือ《明天会更好》 อ่านว่า หมิงเทียนฮุ่ยเกิ้งห่าว ชื่อภาษาอังกฤษคือ Tomorrow Will Be Better แปลเป็นไทยคือ “พรุ่งนี้จะดีกว่าเดิม”