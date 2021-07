เจิงอวี้ฉวิน ผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้เทสลา ขึ้นทำเนียบ 5 คนรวยที่สุดในเอเชีย

รายงาน Bloomberg Billionaires Index ระบุว่าโลกธุรกิจกำลังเป็นช่วงเวลาที่กิจการพลังงานสะอาดของจีนและของโลกกำลังมาแรงความมั่งคั่งของ เจิง เพิ่มขึ้นเป็น 4.95 หมื่นล้านดอลลาร์ตามดัชนี Bloomberg Billionaires Index เนื่องจากหุ้นของ CATL เพิ่มขึ้นในปีนี้ ซึ่งมากกว่าความมั่งคั่งของหม่าผู้ร่วมก่อตั้ง Alibaba Group Holding Ltd. ที่ 48.1 พันล้านดอลลาร์ และทำให้ เจิ้ง ได้เข้าทำเนียบเป็นหนึ่งในห้าคนที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียเป็นครั้งแรกนับเป็นสัญญาณล่าสุดว่า มหาเศรษฐีรุ่นใหม่ในจีนกำลังมั่งคั่งในยุคพลังงานสะอาดเฟื่องฟูได้อย่างไร นักลงทุนได้ผลักดันหุ้นเช่น CATL ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายสำคัญของ Tesla Inc. เนื่องจากประเทศนี้เป็นผู้นำตลาดสำหรับการขายรถยนต์ไฟฟ้าและดำเนินนโยบายที่ทะเยอทะยานในการบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอน (carbon neutrality) ในปี 2060 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายงานระบุว่า ทำเนียบมหาเศรษฐีโลก เคยถูกครอบงำโดยผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ก่อนจะถูกแซงด้วยเหล่าผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีในเวลาต่อมา และตอนนี้ถึงยุคของผู้ประกอบการภาคพลังงานใหม่CATL ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโลกยุคพลังงานสะอาดนี้เจิง ชายวัย 53 ปี จากหมู่บ้านบนเนินเขาในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ จาก Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่บริษัทต่อเรือของรัฐในมณฑลบ้านเกิดของเขา ก่อนที่จะก่อตั้งกิจการของตนเอง CATL ในปี 2011 ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 10 ปี ก็ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านแบตเตอรี่ และกำลังเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกตามรายงานของ SNE Research ยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้จากปีก่อนหน้า โดย CATL ครองสัดส่วนคิดเป็น 31.2% ของตลาด ซึ่งเป็นส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่ตลาดแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 9.8% ในปี 2020 เป็น 1.11 ล้านหน่วย ตามข้อมูลของสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนความคาดการณ์ในอนาคตยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ CATL ของเจิง ผู้นำตลาดคือผู้ได้ประโยชน์เพราะปัจจัยแข็งแกร่งหลายประการ ไม่ว่าจะ ความได้เปรียบของการทำให้ต้นทุนถูกลงได้ จาก "การประหยัดเนื่องจากขนาด" หรือ economy of scale รวมถึงการเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานที่แข่งขันกับต้นทุน และฐานลูกค้าที่มั่นคงสต็อกของ CATL เพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เท่านับตั้งแต่บริษัทเปิดตัวสู่สาธารณะในเซินเจิ้นในปี 2018 โดยปีนี้ 2021 เพียงปีเดียวเพิ่มขึ้น 59% เนื่องจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประเทศต่าง ๆ ล้วนมุ่งพยายามลดการปล่อยคาร์บอนและด้วยต้นทุนที่ลดลงCATL มีหน่วยการซื้อขายมากกว่า 100 เท่าของรายได้โดยประมาณ มากกว่าคู่แข่ง Panasonic Corp. ของญี่ปุ่น ประมาณ 13 เท่านอกจาก Tesla แล้ว CATL ยังผลิตแบตเตอรี่ให้กับค่าย BMW AG และ Volkswagen AG อีกด้วย ในการให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้ว เจิ้ง กล่าวว่าเขาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีลอน มัสก์ ของ Tesla คุยกันทั้งเรื่องเทคโนโลยีใหม่, โควิด-19 และความสนใจหลักของมัสก์ อันได้แก่ แบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาถูก