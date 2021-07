ลือหนัก! ‘จ้าวอี่ลิ่ง’ ราชินียอดหมื่นล้านวิวกำลังจะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหลังจากประกาศหย่าไปได้กว่า 2 เดือน

แน่นอนว่าระดับนางเอกหมื่นล้านวิวอย่าง

(赵丽颖) ผลงานการแสดงของเธอคงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนไม่เพียงแค่เฉพาะกลุ่มแฟนคลับให้ความสนใจและกำลังรอติดตามรับชมกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

แต่แล้วหลังจาก

ผ่านมรสุมการหย่าร้างและเรื่องราวความพลิกผันในชีวิตต่าง ๆ ไปร่วมกว่า 2 เดือน ในที่สุดก็มีวี่แววข่าวดีออกมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้ว

โดยในช่วงไม่กี่วันมานี้สื่อจีนได้หยิบยกข่าวคราวเกี่ยวกับการรับงานแสดงของ ‘จ้าวลี่อิ่ง’ ขึ้นมาลือกันหนักมาก

โดยตามข้อมูลจากแหล่งข่าวจีนที่โต๊ะฯจีนไปรวบรวมมาพบว่า มีผลงานซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งที่มีโอกาสสูงมากว่าน่าจะได้นางเอกสาว ‘จ้าวลี่อิ่ง’ มาลงรับบทนำให้...

สำหรับผลงานการแสดงชิ้นที่ถูกสื่อจีนนำมาลือกันหนักมาก นั่นก็คือซีรีส์เรื่อง

(อ่านว่า

*

*

*เพิ่มเติม: ‘หลิวเหอผิง’ เป็นนักเขียนบทที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในวงการการประพันธ์จีน โดยปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการเขียนบทละครโทรทัศน์ของจีน ส่วน ‘ข่งเซิง’ นั้นเป็นผู้กำกับมากฝีมือที่เคยฝากผลงานการกำกับซีรีส์ชื่อดังมาแล้วหลายเรื่อง อาทิเช่น “มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน” (Nirvana in Fire: 琅琊榜) และ “นักล่าสุสานต้องสาป” (Candle in the tomb: 鬼吹灯之精绝古城)

ถึงอย่างไรก็ตามแม้จะมีข่าวลือออกมาหนาหู บวกกับมีข้อมูลที่อัพเดทขึ้นหน้าเว็บโต้วป้านแล้ว แต่ผลงานการแสดงเรื่อง

ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันหรืออัพเดทอย่างแน่ชัดจากทางฝั่งของ

เองอยู่ดี อีกทั้งยังตาม

ตารางงานตลอดเดือนกรกฎาคมของ ‘จ้าวลี่อิ่ง’ ที่ทางสตูอิโอของเธอได้เผยแพร่ออกมานั้นก็ยังไม่มีกำหนดการเกี่ยวกับงานแสดงแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้อาจทำให้คิดได้ในสองแง่ว่าข้อมูลทั้งหมดอาจเป็นเพียงข่าวลือ หรือไม่ก็อาจเป็นความจริง หากแต่ยังอาจจะกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือการวางแผนที่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ ซึ่งงานนี้ถ้าหากมีข่าวคราวความคืบหน้าอย่างไร โต๊ะฯจีนของเราจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาอัพเดทให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน่นอนจ้า

โดยหลังจากปิดจ็อบรับงานแสดงซีรีส์เรื่อง(幸福到万家) ไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าตัวก็ยังไม่มีข่าวคราวที่จะรับงานแสดงชิ้นต่อไปออกมาอีกเลย ยิ่งประจวบกับเมื่อปลายเดือนเมษายน หลังจากได้มีการประกาศข่าวหย่าร้างกับสามีนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่อย่าง(冯绍峰) ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของนางเอกสาวในหลาย ๆ ด้าน ก็ยิ่งทำให้ข่าวคราวการรับงานแสดงของนั้นไร้ซึ่งวี่แววมากขึ้นไปทุกที...ซึ่งเดิมทีข่าวคราวที่ว่าจะรับงานแสดงในบทนางเอกของเรื่องนี้ถูกลือกันมาสักพักใหญ่ ๆ แล้วบนโลกโซเชียลของจีน แต่ล่าสุดที่เกิดเป็นเหตุให้ลือสนั่นกันมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องมาจากว่าไม่นานมานี้บนหน้า(Douban) เว็บรวบรวมคอนเทนท์บันเทิงออนไลน์ชื่อดังของจีน ได้มีการอัพเดทรายละเอียดของซีรีส์เรื่องนี้ออกมา แน่นอนว่าในส่วนของรายชื่อนักแสดงมีชื่อของปรากฎอยู่ด้วยอย่างชัดเจน แถมข้างชื่อของนั้นยังปรากฎชื่อของ(张哲瀚) นักร้องนักแสดงหนุ่มกระแสดีที่คาดว่าจะมารับบทพระเอกประกบคู่กับในครั้งนี้ด้วยนอกจากในเรื่องของรายชื่อนักแสดงแล้ว ตามข้อมูลที่ระบุไว้ผลงานซีรีส์เรื่องดังกล่าวยังได้ผู้กำกับระดับแนวหน้าอย่าง(孔笙) เข้ามากำกับการแสดงให้ อีกทั้งยังได้(刘和平) นักเขียนบทมือดีมารับหน้าที่การันตีความปังของในเรื่องของเนื้อหาอีกด้วย