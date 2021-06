จีนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 700 ล้านโดส เผยเร่งฉีดร้อยล้านโดสเสร็จใน 5 วัน

วานนี้ (3 มิ.ย.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC หรือ 国家卫生健康委员会) เปิดเผยว่านับถือวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 จีนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ให้ประชาชนมากกว่า 704.8 ล้านโดสแล้ว เมื่อนับถึงวันพุธ (2 มิ.ย.) โดยอัตราการฉีดวัคซีนของจีนพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว หลังจากจีนฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส เมื่อวันที่ 27 มี.ค. โดยยอดการฉีดพุ่งจาก 100 ล้านโดสเป็น 200 ล้านโดสภายใน 25 วัน ก่อนจะก้าวกระโดดจาก 600 ล้านโดสเป็น 700 ล้านโดสภายในเวลาเพียง 5 วันเจิ้ง จงเหว่ย เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการฯ ระบุว่ามีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่เข้าสู่ช่วงการทดลองทางคลินิกในจีนรวม 20 ตัว นับตั้งแต่ปี 2563 และ “จีนกำลังเป็นผู้นำด้านจำนวนวัคซีนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา”ขณะจีนเร่งการฉีดวัคซีนในประเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จีนยังคงปฏิบัติตามพันธกิจทำให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็น “สินค้าสาธารณะระดับโลก” แม้จีนเองจะมีประชากรจำนวนมากและประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนปัจจุบันจีนมอบวัคซีนให้ต่างประเทศมากกว่า 350 ล้านโดสแล้ว พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ 80 ประเทศกำลังพัฒนา และส่งออกวัคซีนไปยังกว่า 40 ประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยให้หลายประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนในราคาย่อมเยายิ่งขึ้นเมื่อวันอังคาร (1 มิ.ย.) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้อนุมัติการใช้งานในกรณีฉุกเฉินแก่โคโรนาแวค (CoronaVac) วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พัฒนาโดยซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) บริษัทเภสัชภัณฑ์ของจีน ถือเป็นวัคซีนจีนตัวที่ 2 ในบัญชีการใช้งานในกรณีฉุกเฉินขององค์การฯ (WHO Emergency Use Listing) ถัดจากซิโนฟาร์ม ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม คำอนุมัตินี้เป็นหลักฐานอันดีว่าวัคซีนจีนทั้งสองตัวปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยอุด “ช่องว่างด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน” ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดสรรวัคซีนอย่างไม่เท่าเทียมจีนยังได้ให้คำมั่นจะยกระดับการดำเนินการที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อต่อสู้กับการระบาดใหญ่ทั่วโลก ขณะร่วมการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพโลกช่วงปลายเดือนพฤษภาคม โดยจีนสนับสนุนให้ผู้ผลิตวัคซีนจีนส่งต่อเทคโนโลยีการผลิตไปให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา พร้อมดำเนินการผลิตร่วมกันนอกจากนี้จีนประกาศสนับสนุนงดเว้นการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และส่งเสริมองค์การการค้าโลก (WTO) และสถาบันนานาชาติแห่งอื่น ๆ ตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยเร็วอนึ่ง จีนเสนอจัดการประชุมระหว่างประเทศด้านความร่วมมือเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อศึกษาวิธีส่งเสริมการจัดสรรวัคซีนอย่างยุติธรรมและเสมอภาคทั่วโลก“เราคาดว่ากำลังการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตวัคซีนจีนและวัคซีนจีนจะมีส่วนช่วยสร้างประชาคมสุขภาพระดับโลกสำหรับทุกฝ่ายยิ่งขึ้นอีก” เจิ้งกล่าว