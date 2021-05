สื่อจีนอัพเดทชีวิตในต่างแดนของ ‘กงลี่’ ราชินีแห่งวงการภาพยนตร์จีน หลังชาวเน็ตออกมาโพสต์ว่าเจอเธอในช็อปหรูที่ปารีส!!!

หากพูดถึงตำแหน่ง

คงจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากดาราสาวรุ่นใหญ่วัย 55 ปีอย่าง

‘กงลี่’ (巩俐)

ซึ่งถึงแม้ในช่วงหลัง ๆ ด้วยความที่เธอตัดสินใจ

โยกย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศ





มากทีเดียว

นอกจากการใช้ชีวิตคู่เยี่ยงคนธรรมดาทั่วไปในต่างแดนที่มีความหวานชื่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สื่อจีนยังระบุอีกว่าในฐานะที่

กลายมาเป็นภรรยาของนักแต่งเพลงและนักดนตรีชื่อดังระดับโลกอย่าง

ที่มีงานจัดแสดงอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เธอนั้นมักจะติดตามไปปรากฏตัวในงานแสดงเพื่อมีส่วนร่วมในการซัพพอร์ตสายงานดนตรีของสามีอยู่เสมอ

สำหรับเธอได้เคยสร้างชื่อในผลงานการแสดงภาพยนตร์จีนชื่อดังมากมาย แถมยังมีดีกรีเป็นถึงซุปตาร์สาวจีนระดับตำนานพ่วงด้วยตำแหน่งนักแสดงคู่บุญของผู้กำกับจีนชื่อดัง(张艺谋) โดยตัวอย่างผลงานภาพยนตร์จีนเลื่องชื่อของเธอก็อาทิเช่น(Red Sorghum ปี 1988)(Ju Dou ปี 1990)(Raise the Red Lantern ปี 1991) และ(Curse of the Golden Flower ปี 2006) เป็นต้นในส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัว ล่าสุดหลังจากได้แอบไปปลูกต้นรักและตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งกับ(Jean Michel Jarre) หนุ่มใหญ่วัย 72 ปีชาวฝรั่งเศส ที่มีดีกรีเป็นถึงนักแต่งเพลงและผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปเมื่อช่วงกลางปี 2019 เธอก็โยกย้ายตัวเองตามสามีไปอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้บวกกับสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกทำให้ช่วงหลังเธอนั้นดูเหมือนจะหายหน้าหายตาจากงานแสดงและไม่ค่อยมีสื่อหลักในจีนออกมาอัพเดทชีวิตล่าสุดในต่างแดนของเธอเสียเท่าไหร่นักแต่แล้วซึ่งเมื่อแฟนคลับคนดังกล่าวได้มีการสอบถามและยืนยันจนแน่ชัดแล้วว่าเธอคือตัวจริง ก็ได้ทำการเข้าไปขอถ่ายรูปด้วย แต่ตัวนั้นปฏิเสธพร้อมทั้งแจ้งว่าแต่เธอก็ไม่วายแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับคนดังกล่าวด้วยความยินดีหลังจากเรื่องที่ว่าล่าสุดมีชาวเน็ตจีนเจอในช็อปหรูกลางกรุงปารีส แหล่งข่าวจีนหลายแห่งได้เอาประเด็นชีวิตในต่างแดนของเธอมาทำข่าวกันยกใหญ่ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าบ่อยครั้งที่เธอและสามีถูกจับภาพได้ในที่สาธารณะขณะใช้ชีวิตเหมือนคู่รักธรรมดาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการออกไปทานอาหารที่ร้านโปรด หรือแม้แต่ออกไปเที่ยวเล่น ช็อปปิ้งในกรุงปารีส ซึ่งก่อนหน้านี้มีครั้งหนึ่งที่มีคนพบเจอแต่งตัวง่าย ๆ ด้วยเสื้อสเวตเตอร์สีขาวพร้อมสวมแว่นกันแดด เกล้าผมหางม้าเรียบตึง โดยในภาพที่ปรากฎ เธอกำลังแจกลายเซ็นให้กับเหล่าแฟนคลับ แถมยังมีการโชว์โมเมนต์หวาน ๆ กับสามีให้เหล่าแฟนคลับได้เห็นกันอีกด้วย