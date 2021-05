ลองของ? ประธานบริษัท “เหม่ยถวน” แชร์กวีบทนี้ ทำหุ้นบริษัทราคาหายไปล้านล้าน

กลุ่มสื่อต่างประเทศ รายงาน (11 พ.ค.) ราคาหุ้น “เหม่ยถวน” (Meituan) แพลตฟอร์มดังของจีนร่วงหนัก หลัง “หวัง ซิ่ง” ประธานบริษัทโพสต์กวีโบราณลง “Fanfou” โซเชียลมีเดียจีน และถูกมองว่าเป็นการวิจารณ์รัฐบาลและประธานาธิบดีสี จิ้นผิง





บีบีซี สื่อต่างชาติแปลบทกวีดังกล่าวว่า





“The Qin Dynasty is ruined with the burning of bamboos and fabrics.

The Hangu Pass and the Yellow River guarded the residence of the ancestor of the Chinese dragon in vain.

Before the ashes in the burning pit turned cold, a riot had already started in Shandong Province.

It turned out that Liu Bang and Xiang Yu were both uneducated people.”

บทกวีดังกล่าวชื่อ “The Book Burning Pit” เขียนในปลายราชวงศ์ถัง เนื้อหาเกี่ยวกับการเผาหนังสือของราชวงศ์ฉิน ก่อนจะถูกผู้ไม่รู้หนังสือโค่นล้มราชวงศ์ ทำให้โลกโซเชียลจีนตีความว่า โพสต์ดังกล่าวมีเป้าหมายวิจารณ์รัฐบาลจีนที่มีความเข้มข้นในเรื่องอำนาจนิยมและจำกัดการแสดงความคิดเห็นอย่างเข้มงวดในภายหลัง นายหวังฯ ได้ลบโพสต์นั้นออก ในขณะที่เหม่ยถวนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นความกังวลของนักลงทุนต่อการโพสต์บทกวีดังกล่าว ทำให้หุ้นของเหม่ยถวนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลงกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 9.3 แสนล้านบาท) ภายในเวลาเพียงสองวันก่อนหน้านี้ เหม่ยถวนเพิ่งถูกสภาผู้บริโภคแห่งเซี่ยงไฮ้เข้าชี้แจง หลังถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภค ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 5.3 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 7 เดือนประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ eFusion Capital ในฮ่องกงให้ความเห็นว่า นักลงทุนในจีนพากันกังวลต่อบทกวีดังกล่าว ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติวิตกเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจ้างพนักงานส่งของ