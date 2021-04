ชาวจีนไม่ปลื้มหนัง “Shang-Chi” ชี้เลือกปฏิบัติ - เหยียดเชื้อชาติ

กลุ่มสื่อจีน รายงาน (20 เม.ย.) ชาวจีนจำนวนหนึ่งแสดงความไม่พอใจต่อ “ชางชี” (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องใหม่ของค่าย Marvel Studios

รายงานระบุว่า วันจันทร์ (19 เม.ย.) ค่ายภาพยนตร์ดังปล่อยคลิปตัวอย่างความยาว 125 วินาที แสดงให้เห็นชีวิตของฮีโร่ใหม่ตั้งแต่วัยเด็ก การกบฏต่อพ่อ และการช่วยชีวิตผู้คนบนรถบัสที่กำลังวิ่งอยู่ นอกจากนี้ ยังมีฉากที่มีฮีโร่กำลังทำกังฟูในชุดจีนโบราณเว็บไซต์ Marvel ระบุว่า ชาง-ชีถูกเลี้ยงโดยอาชญากรที่ต้องการให้เป็นทายาทและมือสังหาร แต่เมื่อชาง-ชีพบว่าพ่อของตนเองนั้นเป็นอาชญากรร้าย จึงแปรพักตร์หันมาต่อต้านความชั่วร้ายของผู้เป็นพ่อ และกลายมาเป็นปรมาจารย์ด้านการต่อสู้หมัดมวยเพื่อนำมาใช้ผดุงความยุติธรรมชาวจีนจำนวนหนึ่งไม่พอใจที่ภาพยนตร์กล่าวถึงตัวละคร “Fu Manchu” (พ่อของชาง-ชี) ซึ่งเป็นตัวร้ายในนวนิยายช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่ถูกโจมตีว่ามีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติชาวเอเชีย นอกจากนี้ บางความเห็นมองว่า ฮอลลีวูดจะไม่มีวันเปลี่ยนรูปแบบของคนเอเชียในภาพยนตร์ ที่มีลักษณะตาเล็กบางความเห็นโยงว่า การที่ชาง - ชี เป็นตัวละครที่ไม่ได้รับความสนใจในจักรวาล Marvel และถูกเปิดตัวในโรงภาพยนตร์ในช่วงเวลาที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียพุ่งสูงสุดในสหรัฐฯ เป็น "การเลือกปฏิบัติที่มองไม่เห็น"หลังจาก Marvel ประกาศรายชื่อนักแสดง ในเวยปั๋ว (ทวิตเตอร์ภาคจีน) ก็ปรากฏแฮชแท็ก #TonyLeungChiu-waistarringnewMarvelfilm ซึ่งมีคนเข้าดูกว่า 410 ล้านวิว และมีคนโพสต์มากถึง 64,000 โพสต์ ชาวเน็ตจีนต่างตื่นเต้นกับการที่ “เหลียง เฉาเหว่ย” (Tony Leung) ที่พวกเขาคุ้นเคยได้มาเล่นภาพยนตร์ Marvel แต่ก็แอบผิดหวังที่เป็นบทรองและเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์ ขณะที่บทนำกลับเป็นของ “ซีมู หลิว” นักแสดงจากแคนาดาที่ชาวจีนแทบจะไม่รู้จักทั้งนี้ “ซีมู หลิว” เป็นหนุ่มเชื้อสายจีนที่อพยพไปอยู่แคนาดาพร้อมกับครอบครัวตั้งแต่อายุได้เพียง 5ปี ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อนักแสดง ชาวเน็ตจีนได้ร่วมทำโพลสำรวจความเห็นว่า ใครควรจะได้มาสวมบทซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ ซึ่งแทบจะไม่มีใครนึกถึง ซีมู หลิว เลย