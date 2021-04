“สี จิ้นผิง” เตือนโลกระวัง “สงครามเย็น” ครั้งใหม่ ย้ำ “ประเทศใหญ่” ประพฤติตนให้เหมาะสม

กลุ่มสื่อจีน รายงาน วันอังคาร (20 เม.ย.) “สี จิ้นผิง” ประธานาธิบดีจีนกล่าวเปิดการประชุม Boao Forum for Asia (BFA) เรียกร้องการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมเตือนให้ระวัง“ สงครามเย็น” ครั้งใหม่

การประชุม BFA ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 เม.ย. 64 ณ เมืองโป๋อ่าว มณฑลไห่หนาน ภายใต้หัวข้อ “โลกภายใต้การเปลี่ยนแปลง: ร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านธรรมาภิบาลโลกและความคิดริเริ่มแถบและถนน (BRI)” (A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt and Road Initiative (BRI) Cooperation) โดยมีผู้นำระดับโลกและหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศและองค์การสหประชาชาติเข้าร่วม"เราจะต้องไม่ปล่อยให้ไม่กี่ประเทศบังคับใช้กฎเกณฑ์ของตนกับประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้คนทั้งโลก" ประธานาธิบดีจีนกล่าวสีฯ ย้ำว่า ประเทศใหญ่ควรประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานะตนเอง ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งนี้ โลกได้เข้าสู่ช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ปั่นป่วน เป็นยุคที่เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความหวัง"การระบาดของโควิด -19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่า เราต้องต่อต้าน “สงครามเย็น” ครั้งใหม่และการเผชิญหน้าทางอุดมการณ์ในรูปแบบใดก็ตาม" สีฯ กล่าวสีฯ ระบุว่า ประเด็นสำคัญของโลกควรตัดสินใจผ่านการปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางโดยทุกประเทศประธานาธิบดีจีนชี้ว่า "แนวคิดจีน" และ "แนวทางแก้ปัญหาของจีน" ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาและความมั่งคั่งให้กับภูมิภาคเอเชียและโลก ท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในปัจจุบันผู้นำจีนยืนยันจะร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและประเทศอื่น ๆ ต่อสู้กับโควิดต่อไป และจะสนับสนุนให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ พร้อมทั้งจะพยายามมากขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาเอาชนะไวรัสจีนจะยึดมั่นในสันติภาพ การพัฒนาความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนามิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ บนพื้นฐานของหลักการ 5 ประการของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่จีนจะพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานต่อไป และพัฒนาระบบใหม่สำหรับเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีมาตรฐานสูงขึ้น สีฯ กล่าวเสริม