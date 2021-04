‘อาม่า’ ปลดแอกชีวิตแม่บ้าน ลุยเดี่ยวขับรถเดินทางทั่วจีน กลายเป็นไอดอล “สตรีหาญ”ดังทั่วโลก (ชมคลิป)

ในที่สุด ซูหมิ่น (苏敏)ในวัย 56 ปี ก็ปลดแอกชีวิตแม่บ้านที่ไร้ความสุข ก้าวสู่เส้นทางชีวิตที่อิสรเสรี โดยฉายเดี่ยวขับรถยนต์ หรือ Solo Road Trip ไปทั่วแผ่นดินใหญ่ จนชาวเน็ตจีนกว่าล้านคนยกให้เป็นไอดอลสตรีผู้กล้าท้าทายบรรทัดฐานทางเพศและวัยด้วยก็ว่าได้ในช่วงหกเดือนกว่าหญิงวัยเกินศตวรรษผู้นี้ขับรถยนต์บุกตะลุยเที่ยวคนเดียวไปตามมณฑลต่างๆเป็นระยะทางกว่า13,000 กิโลเมตรแล้วในเช้าวันที่ 23 ก.ย. ของปีที่ผ่านมา ซูหมิ่นออกเดินทางไปเพียงลำพังคนเดียว โดยขับรถยนต์โวลค์สวาเกน โปโล สีขาว ที่เธอทวงคืนจากสามีมาได้ มันเป็นรถยนต์ที่เธอซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากเงินที่เธอเก็บหอมรอมริบระหว่างเป็นคนงานในซูเปอร์มาร์เก็ตสองปีซูเหยียบคันเร่งพุ่งทะยานออกจากบ้านที่เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนัน ปลดแอกจากการเป็นภรรยา แม่ของลูก ยายของหลาน ขณะนี้เธอเป็นเพียงนักเดินทางและได้ถ่ายคลิปวิดีโอโพสต์บนโลกออนไลน์ โดยใช้ชื่อบัญชีแปลความหมายเป็นไทยได้ประมาณว่า “ป้าวัย 50 ขับรถเที่ยวเองคนเดียว” กลุ่มผู้หญิงจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์อยู่กับชีวิตแต่งงานที่กดดันทำร้ายจิตใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันได้ออกมายกย่องความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของเธออันทีจริงซูหมิ่นต้องอยู่ในโลกของการยับยั้งใจมาตลอดตั้งแต่วัยเด็ก เธอเติบโตในคัมโดของเขตปกครองตัวเองชนชาติทิเบต ตอนเด็กๆเธอได้แต่มองน้องชายเล่นผาดโผนกลิ้งตัวลงจากเนินเขาอย่างสนุกสนาน โดยไม่สามารถโดดลงไปเล่นด้วยได้ ต่อมาเธอมีหน้าที่คอยเก็บคอยซักกางเกงที่สุดแสนสกปรกของน้องชายหลังแต่งงานก็ต้องทนกับความเย็นชา และความรุนแรงจากสามี ขณะที่ลูกสาวก็เติบโตในบ้านหลังเล็กนั้น เมื่อลูกสาวเรียนจบวิทยาลัยและแต่งงาน ก็มีหลานฝาแฝดสองคนมาให้ผู้เป็นยายเลี้ยงดูซูได้เตรียมการเดินทางแบบฉายเดี่ยวมาเกือบปี ระหว่างเตรียมการนี้เธอยังทำหน้าที่ของยายทำงานบ้านไปตามปกติ แต่ก็ซุ่มสาละวนเตรียมข้าวสำหรับเดินทางคนเดียว ค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เมื่อเจออุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการเดินทาง เธอก็เก็บใส่ตะกร้าช้อปปิ้งบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ชเถาเป่าขณะที่โรคระบาดแพร่ไปทั่วประเทศ แม้สามีสบประมาทภรรยาเรื่องที่คิดจะออกจากบ้านแต่ก็กลัวไม่มีใครคอยรับใช้และพยายามกีดกันเธอ ทว่า ซูได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างลิ้มรสชาติชีวิตที่อิสรเสรี เธอเตรียมเสบียงของข้าวอุปกรณ์สำหรับชีวิตประจำวันไว้พร้อมทั้งเตาแก็สแบบพกพา หม้อ กระทะ ตู้เย็นขนาดเล็ก แบตเตอรี่โซลาร์ กระทั่งจีพีเอสไร้สาย วัตถุดิบอาหาร ที่นอนหมอนมุ้ง และเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว...ฯลฯจากเจิ้งโจว เธอเดินทางไปยังซันเหมินซย่าเมืองริมฝั่งแม่น้ำเหลืองเป็นที่แรก จากนั้นไปยังซีอันถิ่นกองทัพหุ่นทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ซึ่งเธอพักอยู่นานเป็นอาทิตย์ ระหว่างทางเธอพักค้างคืนตามที่จอดรถ ที่พักกางเต็นท์ฟรี หรือตามสถานีบริการบนทางด่วนในยามบ่ายของบางวันหมอกปกคลุมเทือกเขามองเห็นทางข้างหน้าไม่เกิน 200 เมตร เธอจึงต้องจอดรถข้างทางเพื่อรอให้ทัศนะวิสัยดีขึ้น เมื่อเธอก้าวออกมาจากรถ สายลมปะทะเข้าที่ใบหน้า เธอรู้สึกถึงการได้ปลดปล่อยชีวิต เธอส่งวิดีโอสั้นไปให้กับครอบครัว “ดูสิ ถนนชันมาก ขุนเขางามสง่าเพียงไร” มีเพียงลูกสาวที่อวยพรขอให้เธอปลอดภัยภายในเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ออกจากบ้าน เธอขับรถไปมากกว่า 1,000 กิโลเมตร เติมแก็ส 5 ครั้ง และถูกหักคะแนนในใบขับขี่จากเหตุฝ่าฝืนกฎต่างๆที่ไม่คาดคิด แต่กระนั้นเธอยังยิ้มได้มากกว่าช่วงเวลานับจากที่เธอแต่งงานซูไม่ค่อยขับรถบนทางด่วนเนื่องจากต้องใช้บัตร ETC ที่ผูกกับบัตรธนาคารของสามี เธอรู้จักเขาดีเขาจะต้องระเบิดอารมณ์ใส่เธอแน่หากบัตรของเขาถูกชาร์จเกิน 100 หยวน ในอดีตเวลาขับรถทางไกล เธอต้องจ่ายเงินคืนให้เขาหากเขาเป็นคนเติมน้ำมันคนสุดท้ายซูเปิดเผยชีวิตแต่งงาน 30 กว่าปี เธอรู้ว่าสามีไม่กินอาหารเผ็ด รู้ว่าเขาชอบตกปลาและชอบกินปลามาก รู้ว่าเมื่อเขาดูทีวีจะเปลี่ยนช่องไปมาดูช่องกีฬาและช่องข่าว เธอรู้ว่าเขามีโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง แต่เธอไม่เคยรู้ความรู้สึกที่แท้จริงภายในจิตใจของเขา ตลอดเวลาทั้งสองเหมือนอยู่ในโลกของเส้นทางคู่ขนานซูเคยตั้งคำถามในใจ ที่สามีไม่ชอบเธอเพราะเธอไม่สวยพออย่างนั้นหรือ? แต่ก็ไม่เคยได้คำตอบที่ชัดเจน เขาเพียงย้อนถามว่า “เธอคิดว่าเธอมีอะไรดีแค่ไหนอย่างนั้นหรือ?”ในปี 2019 ซูถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า เธอระเบิดร้องไห้ในบ้าน และเริ่มทำสมาธิหลังจากขับรถเดินทางไปหลายร้อยกิโลเมตร ซูโทรหาแม่เป็นครั้งแรกนับจากออกจากบ้าน เพียงต้องการบอกกับแม่ว่าเธอต้องการปลดเปลื้องจิตใจ สำหรับโลกทัศน์ของแม่ไม่เคยไปพ้นจากความคิดตามประเพณีจีน นั่นคือ “ซูรู้ดีว่าสำหรับแม่นั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ครอบครัวแตกแยกตราบเท่าที่สามีไม่ได้หลอกลวงหรือต้องการหย่าซูเติบโตในครอบครัวที่ทิเบตจนกระทั่งอายุ 18 พ่อย้ายบ้านกลับมาที่ตอนในของประเทศอย่างกะทันหัน ปีที่สองซูกลับไปบ้านเกิดและทำงานในโรงงานปุ๋ย เมื่ออายุ 23 ปี ซูก็ต้องแต่งงาน สำหรับเด็กสาวในโรงงานแล้วมักแต่งงานก่อนอายุ 20 การที่ซูตัดสินใจแต่งงานเป็นเพราะต้องการอิสระจากพ่อแม่ โดยเฉพาะแม่ที่เข้มงวดแม้กระทั่งการตัดผมยังต้องขออนุญาตการแต่งงานดูเหมือนการได้แยกออกมามีชีวิตอิสระ เพื่อนในโรงงานได้แนะนำเธอมาพบกับว่าที่สามีในขณะนั้น ทั้งสองพบกันเพียงสองสามครั้งก่อนเข้าพิธีแต่งงาน ในที่สุดเธอก็ได้ย้ายออกจากบ้านพ่อแม่สมใจแต่แล้วอิสรภาพของนางซูก็สิ้นสุดลงหลังแต่งงานไม่ทันข้ามปีเธอก็ตั้งครรภ์ จากนั้นเธอก็พบตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่หนีเสือปะจระเข้ซึ่งยาวนานอีกกว่า 30 ปีซูหมิ่น เดินทางคนเดียวไปยังที่ต่างๆ โพสต์คลิปบอกเล่าการเดินทางและเล่าชีวิตครอบครัวที่สุดทนไปด้วย แต่บางคนไม่ชอบที่ซูเอาเรื่องส่วนตัวในบ้านออกมาแฉแบบหมดเปลือกเช่นนี้ ถึงขนาดขู่ว่าจะตบตีเธอถ้าได้พบหน้ากัน เธอตอบไปว่า “โชคดีจริงๆที่ไม่ได้เจอคุณ”ความดังอย่างไม่คาดคิดของซูหมิ่นแสดงถึงการปะทะระหว่างสองพลังหลักในสังคมจีน คือ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต และกระแสบูมของความตื่นตัวด้านความเท่าเทียมทางเพศในประเทศที่ประเพณีบทบาททางเพศยังฝังรากลึกโดยเฉาะกลุ่มคนชั่วรุ่นเก่าในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาเว็บไซต์ช้อปปิ้งสินค้าหรู ได้นำภาพซูมาลงโฆษณาในวันสตรีสากลเรื่องราวของซูหมิ่นดังไปทั่วโลก ค่ายสื่อยักษ์ใหญ่ นิวยอร์ก ไทม์ส ได้นำเรื่องราวของซูหมิ่นไปเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เม.ย.โดยใช้พาดหัวบทความ A Chinese ‘Auntie’ Went on a Solo Road Trip. Now, She’s a Feminist Icon