จีนอนุมัติทดลองวัคซีนโควิดใหม่ ใช้เทคโนโลยี “พันธุวิศวกรรม”

กลุ่มสื่อต่างชาติ รายงาน (11 เม.ย.) สำนักงานบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จีนอนุมัติวัคซีน COVID-19 ใหม่ที่พัฒนาโดย Sinopharm ภายใต้เครือ CNBG สำหรับการทดลองทางคลินิก

รายงานระบุว่า วัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดยสถาบัน National Vaccine & Serum Institute ภายใต้บริษัท Sinopharmวัคซีนชนิดใหม่พัฒนาบนพื้นฐานโครงสร้าง receptor binding domain (RBD) ของโปรตีนเอส (S-protein) ของไวรัส โดยวัคซีนจะใช้พันธุวิศวกรรมเพื่อสร้างโปรตีนเอสของไวรัสแบบที่ไม่อันตรายขึ้นมา เพื่อนำไปสู่ปฏิกิริยาในการสร้างแอนติบอดี้บริษัท Sinopharm เปิดเผยว่า เทคโนโลยีการผลิตมีความสมบูรณ์และเหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก ไม่ต้องพึ่งพาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสูง เนื่องจากกระบวนการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสที่มีชีวิตก่อนหน้านี้ เมื่อเดือน ธ.ค. 63 วัคซีนที่พัฒนาโดย Beijing Biological Products Institute Co. , Ltd. ภายใต้ CNBG กลายเป็นวัคซีน COVID-19 ของจีนตัวแรกได้รับอนุญาตทางการตลาดแบบมีเงื่อนไขหลังจากนั้น วัคซีนของบริษัท Wuhan Institute of Biological Products ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือ CNBG ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ตลาดโดยมีเงื่อนไขเป็นตัวที่สองทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ (9 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่า จีนได้ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศแล้วกว่า 161.12 ล้านโดส