“Sinovac” และ “Sinopharm” ลุ้นขึ้นทะเบียนบัญชีการใช้งานฉุกเฉิน WHO ในเดือนนี้

กลุ่มสื่อจีนรายงาน (2 เม.ย.) วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของ “Sinovac” และ “Sinopharm” มีแนวโน้มที่จะได้รับการบรรจุชื่อในบัญชีการใช้งานฉุกเฉิน (Emergency Use Listing) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้

นาย Alejandro Cravioto ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (SAGE) ของ WHO เปิดเผยว่า ผู้ผลิตวัคซีนทั้งสองนำเสนอข้อมูลบ่งชี้ว่า วัคซีนของตนมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน WHO (ประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 50 และควรใกล้เคียงหรือสูงกว่าร้อยละ 70)แม้ผู้เชี่ยวชาญของ WHO ยังมีข้อทักท้วงว่า ยังขาดข้อมูลการใช้วัคซีนในผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญของจีนเห็นว่าการขาดข้อมูลดังกล่าวไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรจุชื่อในบัญชีการใช้งานฉุกเฉินรายงานระบุว่า ข้อมูลที่ผู้พัฒนาวัคซีนทั้งสองส่งให้แก่ WHO เป็นข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ซึ่งมีอาสาสมัครสูงอายุจำนวนไม่มากนักที่เข้าร่วมการทดลองนาย Zeng Guang อดีตหัวหน้าระบาดวิทยาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนให้ความเห็นว่า ปัจจุบัน หลายประเทศนำวัคซีนจีนไปใช้กับผู้สูงอายุจำนวนมากซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน