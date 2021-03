โซเชียลชวนคิด! วิศวกรจีน เสนอแผนกู้ Ever Given ด้วยใช้ระเบิดสร้างคลื่นน้ำยกเรือ

Egypt Today รายงานวันนี้ว่า เรือลากจูงสามารถดึง Ever Given เคลื่อนลำเป็นครั้งแรก ทำให้มีความหวังว่าจะขยับหลุดจากจุดเกยตื้นได้มากขึ้น เมื่อมีกระแสน้ำสูงในเวลาประมาณ 22.00 น. ตามเวลาไคโร (20.00 น. GMT) ในวันเสาร์ทีมงานสามารถเคลื่อนย้ายท้ายเรือและนำหางเสือและใบพัด กลับมาทำงานได้สำเร็จพลเรือตรี อุซามะฮ์ ราไบ ผู้บัญชาการเดินเรือในคลองสุเอซ กล่าวกับนักข่าวว่า “ท้ายเรือเริ่มเคลื่อนตัว และนั่นเป็นสัญญาณเชิงบวกจนถึงเวลา 23.00 น. (21:00 น. GMT) ในตอนกลางคืน แต่กระแสน้ำลดลงอย่างมาก ทำให้เราต้องหยุด”เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมาทีมงานจากบอสคาลิสซึ่งเป็น บริษัทสัญชาติดัตช์ที่เชี่ยวชาญด้านการกู้เรือเดินทางมาถึงคลองฯ เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของบริษัทฯ ได้ประเมินว่าการลากเรือออกอาจใช้เวลา "หลายวันถึงสัปดาห์"เรือขนส่งสินค้าลำนี้ บรรทุกน้ำหนักกว่า 200,000 ตัน ทำให้การลอยตัวเป็นเรื่องยากมาก ทีมกู้เรือแจ้งว่า ต้องทำให้เรือเบาลงแล้วพยายามเขยิบเรือโดยใช้เรือลากจูงที่หัวเรือ พร้อมกันนี้จำเป็นต้องขุดลอกคลองฯ เพิ่มเติมก่อนที่จะพยายามลากเรือออกไป"สวัสดี พ่อของฉัน ซึ่งเป็นวิศวกรจากประเทศจีน กำลังกังวลเกี่ยวกับการเกยตื้นของเรือฯ นี่คือคำแนะนำของเขา ที่แสดงความเห็นถึงการใช้ระเบิดสร้างลูกคลื่นเพื่อให้ยกเรือลอย โดยกำลังของระเบิด ช่องว่างระยะและลำดับของคลื่นแต่ละลูกจะต้องคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ! จากนั้นในจังหวะที่เรือลอยก็ใช้แรงดึงหัว / ท้ายเรือ ให้ขยับออกจากทั้งสองฝั่งมาที่กลางคลองฯ"hi,my father,an old engineer from China is worried about the stranding. Here is his advice.The weight of the bomb and the gap between each line must be calculated by the experts!"ทั้งนี้ สถานการณ์กู้เรือยักษ์นี้ หลายฝ่ายเชื่อมีหนทางเดียวที่นุ่มนวลที่สุดปราศจากความเสียหายต่อเนื่องอื่น ๆ คือ การรอให้กระแสน้ำขึ้นสูง Egypt Today รายงานวันนี้ว่า เรือลากจูงสามารถดึง Ever Given เคลื่อนลำเป็นครั้งแรก แม้เพียงไม่กี่เมตร แต่ก็ทำให้มีความหวังว่าจะขยับหลุดจากจุดเกยตื้นได้มากขึ้น เมื่อมีกระแสน้ำสูงในเวลาประมาณ 22.00 น. ตามเวลาไคโร (20.00 น. GMT) คืนวันเสาร์นี้