THE9 เตรียมยุบวง ธ.ค.นี้ แยกกันเดิน แต่อาจร่วมกันปั้นแบรนด์ THE9 Plus

ล่าสุด dailycpop รายงาน (12 มี.ค.) ว่า สมาชิกทั้งเก้าของ THE9 ได้แก่ หลิวยวีชิน (เซ็นเตอร์), ยวีซูซิน, กิกิ สวีเจียฉี, ยวีเยียน, เชียเข่ยหยิน, อันฉี, จ้าวเสียวถัง, ข่งเสว๋เออร์, ลู่เคอหราน กล่าวถึงการยุบวงของ THE9 เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเดือนธันวาคมปี 2021 ที่กำลังจะมาถึงสัจธรรม “ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา” อาจเหมาะสมที่จะอธิบายชะตากรรมของวง ซึ่งไม่ต่างจากรุ่นก่อน ๆ ที่แจ้งเกิดในรายการ อาทิ Youth With You, Nine Percent และ UNINEสมาชิก ซีป็อปกรุ๊ป เมื่อแยกวงก็ออกไปเป็นศิลปินเดี่ยว แต่ THE9 อาจมีแผนสำรองเพื่อรักษาแบรนด์ THE9 ไว้ แม้ว่าจะถูกยุบวงไปแล้วก็ตาม เพื่อว่าสมาชิกในกลุ่มยังคงถ่ายทำวิดีโอบล็อกร่วมกันเป็นวงดนตรีได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำรายการวาไรตี้ด้วยกัน มีแค่วิดีโอบล็อกของสมาชิกแต่ละคนก็เพียงพอแล้ว โดยอาจใช้ชื่อว่า “ THE9 Plus”ยวีซูซิน กล่าวว่า“ พวกเราเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องยุบวง!” สมาชิกยังคงพูดคุยกันอย่างกระตือรือร้นและเริ่มจินตนาการว่าฉากในคอนเสิร์ตการยุบวงของ THE9 จะเป็นอย่างไร“แม้ว่าเราจะแยกจากกันในวันนี้ เราในฐานะ THE9 จะไม่มีวันแยกจากกันเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้… นี่คือรูปแบบใหม่ของเรา!แม้ว่า ความคิดนี้ ยังเป็นการพูดคุยเล่น ๆ ถึงความเป็นไปได้ของ THE9 หลังจากการยุบวง แต่แฟน ๆ ในจีนก็รู้สึกกระตือรือร้นกับไอเดียนี้มาก!