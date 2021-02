มุมน่ารักของ “หวังอี้ป๋อ” กับงานพรีเซนเตอร์สุดcute

#我是爸妈的亲生饭 (ผมโตมาจากอาหารรสมือพ่อแม่)

สำหรับ)หนุ่มสุดฮอตแห่งเอเชียที่มากด้วยความสามารถวัยเพียง 24 ปีคนนี้ เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 (ค.ศ.1997) ก้าวสู่วงการบันเทิงในฐานะนักร้องสมาชิกวง UNIQ บอยแบรนด์แห่งเอเชีย และโด่งดังในฐานะนักแสดงจากเรื่อง “ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed)” ในบท “หลานวั่งจี (Lan Wangji)” มาวันนี้เค้าฮอตและขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์สินค้าที่หลากหลายมากที่สุด มูลค่าสูงนับไม่ถ้วนในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาความหลากหลายที่ว่านี้ มีอะไรถ้าให้นับคงต้องบอกว่ามีเยอะแถมยังกระจายไปทั่วทุกวงการ ตั้งแต่ของกิน ของใช้ เครื่องสำอาง อาหารเสริม อุปกรณ์มือถือ เรียกได้ว่าทุกๆผลิตภัณฑ์โฟกัสมาที่หนุ่มหน้าหล่อคนนี้ พร้อมกันสร้างซีรีส์สินค้าคอยท่าเซ็นสัญญากันเลย จากข้อมูลที่รวมมา หวังอี้ป๋อกวาดงานพรีเซนเตอร์ไปทั้งหมด 32 ฉบับในช่วงปลายปี 2020 ที่ผ่านมา แถมในเดือนพฤศจิกายน เขายังยืนหนึ่งขึ้นชาร์ตพรีเซนเตอร์ชายสุดฮอตช่วงเทศกาล 11.11 ปังไม่หยุดแบบนี้แฟนคลับถึงกับคุยกันสนั่นบนโซเซี่ยลว่า “ขายโหด”โหวตให้เลยหนึ่งเสียง หน้าตาดีมีชัยมากกว่าครึ่งจริงๆ และยอมรับว่าอี้ป๋อเป็นคนที่ใช้การสื่อสารผ่านสีหน้าและแววตาได้ดีมากคนหนึ่ง ผลงานพรีเซ็นเตอร์ของเขาที่ผ่านมาทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ชวนให้คนดูหลงใหลและติดตามอุดหนุนก็ว่าได้ โดยวันแม่(ของจีน) ปี 2020 ที่ผ่านมา บริษัท Yili (伊利) เข็นสินค้านมผงสำหรับผู้ใหญ่ โดยเล่นคำบนผลิตภัณฑ์ด้วยคำว่า 欣活แน่นอนว่าเมื่ออี้ป๋อรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์นี้ ยิ่งทำให้ลุคของเขาน่ารัก เป็นลูกกตัญญู ขณะที่เจ้าตัวก็เคยโพสต์ผ่านเวยป๋อของตนด้วย hashtagอ่านแท็กนี้แล้วใครไม่ปลื้มไม่ยิ้ม...ไม่มีใครที่ติดตามอี้ป๋อย่อมรู้ดีว่าเขาชื่นชอบผักชีมาก แต่เราๆก็คงคิดไม่ถึงว่าแบรนด์AnMuXi( 安慕希-ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม) ถึงกับลงทุนสร้างสินค้าไลน์นี้ขึ้นมาเพื่ออี้ป๋อเป็นพิเศษตามความชอบของไอดอล แม้ใครๆรู้สึกว่ารสชาตินี้เแปลกยิ่งกว่าอะไร แต่รู้หรือไม่ ล็อตแรกที่ผลิตขายดีหมดเกลี้ยงเมื่อวางจำหน่าย...แอบสืบมาถึงรู้ว่าผู้โชคดีที่ซื้อยกแพ็คในช่วงแรกได้รับโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นอีกด้วย ด้วยความอยากรู้จึงได้ตามไปส่องที่ youtube ก็มีรีวิวสินค้าตัวนี้อยู่บ้าง แบบกรุบกริบๆ ทำให้เราจิ้นออกได้บ้างนิดหน่อย คือ รสชาติหลักเค้าก็ยังคงเน้นรสนม เพียงแค่เพิ่มกลิ่นผักชีลงไป สีสันไม่ได้เขียวแบบหรอกนะจ้าทุกคน เอาเป็นว่า พรีเมี่ยมด้วยหน้าอี้ป๋อที่โชว์บนขวดแบบนี้ แฟนคลับชาวไทยมีใครได้ชิมบ้าง แชร์ความรู้สึกกันจ้าเรียกได้ว่า keep look "สุขภาพดี มีพลัง เอเนอจี้ดีสุดๆ" กับสินค้ากลุ่มนี้ เพราะเมื่อไรที่อี้ป๋อจับดื่มโชว์ทีไร ยอดขายพุ่งตลอด ล่าสุดช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา โฆษณานมเปรี้ยวของแบรนด์ Cunzhen (纯甄)จัดเต็มตามแนวจีนปล่อย spot โฆษณาผ่านธีมความโชคดี ความมงคล(料你好运-คุณจะโชคดี) ซึ่งมาได้จังหวะการอวยพรในเทศกาลตรุษจีนแบบพอดิบพอดี งานนี้อี้ป๋อก็ให้ลุค สดใส(อีกแล้ว) ใครที่ไม่ชอบดื่มนมเปรี้ยว พอดูน้องพรีเซ็นต์สินค้าถี่ๆ อาจจะอยากเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วบ้างมั้ยนะและที่ว่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่หวังอี้ป๋อรับเป็นพรีเซนเตอร์ หากใครอยากตามแล้วละก็ เตรียมเงินในกระเป๋าเปย์กันรัวๆ เพราะดูท่าทีแล้วน้องยังมีผลงานให้ตามอีกแน่นอน