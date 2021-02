สวิฟต์เผย "เงินหยวน" ครองส่วนแบ่งการชำระเงินทั่วโลกเพิ่ม

สำนักข่าวซินหัว สื่อทางการจีน รายงาน (22 ก.พ.) สมาคมเพื่อการโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT) ผู้ให้บริการโอนเงินระดับโลกเปิดเผยว่า สกุลเงินหยวน (RMB) ของจีนมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นในฐานะสกุลเงินสำหรับการชำระเงินทั่วโลก

รายงานระบุว่า ในเดือน ม.ค. 2564 ส่วนแบ่งของสกลุเงินหยวนในการชำระเงินทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ2.42 เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งร้อยละ 2.15 ในช่วงเดียวกันของปี 2019นอกจากนี้ เงินหยวนยังคงครองตำแหน่งสกุลเงินที่น่าดึงดูดมากที่สุดอันดับ 5 สำหรับการชำระเงินทั่วโลกเมื่อคิดตามมูลค่าในเดือน ม.ค. 2564เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมนอกแผ่นดินใหญ่ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.93 ตามมาด้วยสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และสหรัฐฯที่ผ่านมา จีนพยายามผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากล อย่างไรก็ดี จีนต้องเผชิญความท้าทายหลายประการ ทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ของโลกและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังมีเสียงเรียกร้องให้จีนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้เงินหยวนในการชำระเงินข้ามพรมแดน