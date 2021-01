ผู้สูงอายุเชื้อสายจีน เสียชีวิต 31 รายในบ้านพักดูแลแวนคูเวอร์ แคนาดา

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น ปฏิเสธที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์โดยกล่าวว่าพวกเขาต้องการหลีกเลี่ยง "ความกังวลที่ไม่จำเป็น"สื่อฮ่องกงเผยเมื่อวันที่ 1 ม.ค. ว่า บ้านพักคนชรา Little Mountain Place ในชานเมืองแวนคูเวอร์เป็นสถานที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เลวร้ายที่สุดในบริติชโคลัมเบีย โดยอ้างว่ามีผู้สูงอายุเสียชีวิต ไปแล้วอย่างน้อย 31 คนLittle Mountain Place ซึ่งเป็นสถานดูแลที่ผู้สูงอายุชาวแคนาดาชาวจีน ย่านชานเมืองแวนคูเวอร์อันเป็นที่ตั้งของชื่อ ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้อาศัยเสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 อย่างน้อย 31 คน คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสี่ของประชากรในบ้าน โดยมีผู้อยู่อาศัยในบ้านนี้อย่างน้อยร้อยละ 82 ติดเชื้อนับเป็นการระบาดครั้งเดียวที่อันตรายที่สุดในบริติชโคลัมเบีย เข้าร่วมกับบทสวดที่น่าสยดสยองในสถานสงเคราะห์ทั่วแคนาดานับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจากหลาย ๆ ข่าวของแต่ละประเทศ พบว่า การระบาดระลอกใหม่นี้ไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดความรุนแรง มิหนำซ้ำ กลับพบว่าการระบาดรอบใหม่นี้ ในแต่ละประเทศ ต่างทำลายสถิติสูงสุดนับแต่มีการระบาดในรอบแรกทั้งสิ้นรายงานข่าวกล่าวว่า อุบัติการณ์ระบาดที่ Little Mountain Place ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรายงานฯ เนื่องจากไม่ใช่นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้านสุขภาพของบริติชโคลัมเบียเซลโซ่ เพไรร่า หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Vancouver Coastal Health กล่าวว่า “สถานการณ์ของการระบาดแต่ละครั้งรวมถึงจำนวนผู้ป่วยสามารถพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็นต่อครอบครัวของผู้อยู่อาศัยและผู้ป่วยที่มีการรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อสาธารณะ”ข่าวการสูญเสียเหล่านี้ จึงพบว่าเป็นการเปิดเผยผ่านทางครอบครัวของผู้อยู่อาศัยเท่านั้นในวันคริสต์มาสอีฟสถานีวิทยุ News 1130 รายงาน เนื้อหาที่รั่วไหลจากการสนทนาออนไลน์ผ่าน Zoom ในวันที่ 21 ธันวาคม ระหว่างแอนเจลา มิลลาร์ ผู้อำนวยการบริหารของ Little Mountain Place และญาติของผู้อยู่อาศัยมีรายงานว่า มิลลาร์บอกพวกเขาว่า บ้านของผู้อาศัย 114 คน 93 คนติดเชื้อโควิด -19 และมี 31 คนเสียชีวิต ขณะที่ 14 คน ฟื้นสุขภาพแล้วไวรัสยังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่พนักงาน มีรายงานว่ามิลลาร์กล่าวว่าพนักงานได้รับการทดสอบในเชิงบวก 63 คน ในจำนวนนี้ 15 คน ต้องแยกกักตัว ขณะที่ อีก 48 คนได้รับรักษาอาการจนหายปลอดเชื้อ แล้วมีหลายคนกลับมาทำงานต่อ