ยูนิโคล่ ชวนสัมผัส LifeWear Week ต้อนรับคอลเลคชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026

ยูนิโคล่ จัดงาน LifeWear Week ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569 ที่ร้านยูนิโคล่ทั่วโลก พร้อมเฉลิมฉลองการเปิดตัวคอลเลคชันใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 โดยกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าใจถึงปรัชญา ไลฟ์แวร์ (LifeWear) มากขึ้น และค้นพบคอลเลคชันใหม่ของฤดูกาลนี้ผ่านไอเทมเด่นและสไตล์การแต่งตัวประจำฤดูกาล พร้อมเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนได้สัมผัสกับไอเทม LifeWear ล่าสุดก่อนใคร
แรงบันดาลใจจากหลายเมืองทั่วโลกสู่นิตยสาร LifeWear
นิตยสาร LifeWear ฉบับล่าสุดชวนสำรวจเรื่องราวภายใต้ธีม Modern City Feelings ในยุคที่เทรนด์จากเมืองหนึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดีย โดยนิตยสารฉบับล่าสุดนี้ นำเสนอ LifeWear สำหรับ ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์การแต่งตัวสบายๆ และทันสมัยของผู้คนในเมืองต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถสัมผัสประสบการณ์เดียวกันกับนิตยสารผ่านดิสเพลย์พิเศษภายในร้านยูนิโคล่ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโลกของ LifeWear อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมพบกับนิตยสาร LifeWear ได้ที่ร้าน ยูนิโคล่ทุกสาขาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคมเป็นต้นไป
สิทธิพิเศษช่วง LifeWear Week
LifeWear Week มาพร้อมของขวัญสุดพิเศษที่จะทำให้ LifeWear ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของทุกคนมากยิ่งขึ้น โดย ลูกค้าที่มียอดซื้อครบ 2500 บาทขึ้นไปที่ร้านยูนิโคล่ หรือยูนิโคล่ออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2569 รับฟรี ‘กระเป๋าอเนกประสงค์’ (Reusable Bag) 1 ใบ เมื่อซื้อสินค้าครบทุกๆ 2,500 บาท (มูลค่าก่อนหักส่วนลดจากการใช้คูปอง ทั้งนี้ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) โดยจะได้รับไม่เกิน 2 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ (มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ) โดยกระเป๋าได้รับแรงบันดาลใจจากคอลเลกชันผ้าฟลีซ มี 6 สี พร้อมดีไซน์กะทัดรัดที่พับและจัดเก็บง่าย เนื้อผ้าของกระเป๋าผลิตจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% ยกเว้นแถบผ้าด้านใน โดยกระเป๋ามีจำนวนจำกัด และมอบให้ลูกค้าจนกว่าสินค้าจะหมด
สำหรับข้อมูลสำหรับ LifeWear Week สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/cp/lifewear-week
5 สไตล์เด่นจาก Modern City Feelings
Casual Chic
ไอเทมคลาสสิกอย่างเสื้อเชิ้ตและเสื้อสเวตดูมีความเรียบหรูยิ่งขึ้นเมื่อจับคู่กับเสื้อคลุมสไตล์คลาสสิก เช่น แจ็คเก็ต Harrington และแจ็คเก็ต Tailored ความแตกต่างของทั้งสองสไตล์ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างลุคที่ดูสบายๆ แต่ยังคงความเนี้ยบได้อย่างลงตัว
City Trek
ไอเทมสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งได้รับการตีความใหม่ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในเมือง เช่น แจ็คเก็ตผ้าควิลต์ เสื้อพาร์กา PUFFTECH น้ำหนักเบา โทนสีหลากหลายช่วยให้สามารถนำไปมิกซ์แอนด์แมตช์สำหรับการแต่งตัวในชีวิตประจำวันได้ง่าย ขณะที่ฟังก์ชันการใช้งานยังคงตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตในเมืองและกิจกรรมกลางแจ้ง
Wider Silhouettes
ฤดูกาลนี้นำเสนอกางเกงทรงวอลลุ่มหลากหลายรูปแบบ ทั้งกางเกงขาบาน (Culottes) และกางเกงทรงบาร์เรล ที่ช่วยเสริมซิลูเอตให้โดดเด่น พร้อมคงความเนี๊ยบและความเรียบหรูของลุคไว้ได้อย่างลงตัว โดยสามารถจับคู่กับเสื้อทรงเข้ารูป หนึ่งในเทรนด์ที่ยังคงโดดเด่นในฤดูกาลนี้
Cozy & Relaxed
ชุดลำลองช่วยเชื่อมโยงการใช้ชีวิตทั้งนอกบ้านและในบ้านได้อย่างกลมกลืน เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ง่ายและเบาสบายสำหรับชีวิตประจำวัน ผสมผสานกับการแต่งตัวแบบเลเยอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตสบายๆ ภายในบ้าน สู่สไตล์ที่เรียบง่ายและดูดี
Brown, Chocolate
โทนสีน้ำตาล สีช็อกโกแลต เพิ่มเติมด้วยสีดำ สร้างสรรค์สู่โทนพาเลตต์สีเข้มและเรียบหรู การแต่งตัวด้วยโทนสีนิวทรัล และการเลือกใช้เฉดสีที่ใกล้เคียงกันตลอดทั้งลุค ช่วยยกระดับการแต่งตัวให้ดูเนี้ยบและสวยงาม