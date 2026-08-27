“ฮาร์เปอร์ เบ็กแฮม” ว่าที่นักธุรกิจหญิงวัยทีน เตรียมเปิดแบรนด์เครื่องสำอางตามรอยแม่

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา วิกตอเรีย เบ็กแฮม ได้รีโพสต์ไอจีสตอรี่จากแอคเคานต์ไอจีของลูกสาว “ฮาร์เปอร์ เซเว่น” ที่เป็นรูปถ่ายคู่แม่ลูก ซึ่งฮาร์เปอร์ได้เขียนแคปชั่นในภาพว่า “โลกทั้งใบของฉัน” แสดงถึงความผูกพันกันของทั้งคู่ นับเป็นภาพหายากเพราะน้อยครั้งจะได้เห็นคอนเทนต์จากไอจีของสาวน้อยที่ตั้งเป็นไพรเวทนี้
เหตุการณ์นี้ผู้คนส่วนใหญ่อาจมองเป็นแค่การโชว์ความสนิทสนมกันของแม่ลูก แต่มีหลายคนจับสังเกตว่า นี่น่าจะเป็นการค่อยๆ บิวต์โปรโมทช่องทางโซเชียลของลูกสาวของแบรนด์เบ็กแฮม ที่คาดกันว่ากำลังสุ่มเตรียมเปิดตัวธุรกิจเครื่องสำอางในช่วงปีหน้า โดยมีหลุดแพล่มออกมาว่าจะใช้ชื่อว่า Halo by Harper ซึ่งจะคาดกันว่าได้แนวทางมาจากสไตล์เครื่องสำอางเกาหลี โดนในโปรไฟล์ของเธอได้บอกไว้ว่า เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการ
วิกตอเรียเล่าว่า “ฮาร์เปอร์เป็นเด็กสาวที่มีความทะเยอทะยานและมีความฝันอันยิ่งใหญ่ เธอเตรียมพรีเซนเทชั่นจัดเต็มมานำเสนอไอเดียเกี่ยวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เธอเองเคยผ่านความยากลำบากในการพยายามเสาะหาให้เหมาะกับผิวพรรณตัวเองเลยไม่อยากให้ใครต้องประสบการณ์แบบเดียวกัน”
อันเป็นที่มาของการเปิดแบรนด์ของตัวเองนี้ ที่เรียกได้ว่าตามรอยคุณแม่ที่ก็มีแบรนด์ Victoria Beckham Beauty และก็ดำเนินรอยตามเหล่า Nepo Baby หรือ อินฟลูคนดังทั้งหลาย ที่ต่างก็มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามของตัวเองกันถ้วนหน้า และแต่ละคนก็ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ จนกลายเป็นเศรษฐีนีตัวน้อยกันเป็นทิวแถว
โดยก่อนหน้านี้ ฮาร์เปอร์ เซเว่น ไม่ได้มีไอจีของตัวเอง ทั้งเดวิดและวิกตอเรีย จะให้การติก Hashtag ชื่อลูกสาวในโพสต์แทนจนเริ่มเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจึงเริ่มเห็นทั้งคู่ tag @harperbeckham คาดว่าสาวน้อยคนนี้จะได้เปิดไอจีของตัวเองในวัย 14 ปี เป็นตัวอย่างที่ดีตามกฎของอินสตาแกรมที่กำหนดอายุผู้ใช้งานขั้นต่ำไว้ที่ 13 ปี ปัจจุบันนี้ไอจีของเธอที่ปิดเป็นไพรเวทมีผู้ติดตามเป็นเหล่าญาติมิตรเพื่อนฝูงเพียง 700 คนซึ่งถ้าเปิดสาธารณะเมื่อไรน่าจะพุ่งทะลุหลักล้านได้อย่างรวดเร็ว