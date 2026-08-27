Yayoi Kusama ศิลปินระดับตำนาน เสียชีวิตในวัย 97 ปี ปิดตำนานราชินีลายจุดแห่งวงการศิลปะร่วมสมัย

วงการศิลปะโลกสูญเสียศิลปินคนสำคัญ เมื่อ ยาโยอิ คุซามะ (Yayoi Kusama) ศิลปินอาวองการ์ดชาวญี่ปุ่น เจ้าของผลงานลายจุดอันเป็นเอกลักษณ์ และห้องจัดแสดงสุดโด่งดัง “Infinity Mirror Rooms” เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงโตเกียว ในวัย 97 ปี โดย Yayoi Kusama Studio ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวในวันที่ 27 สิงหาคม
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ตลอดชีวิตการทำงาน คุซามะสร้างผลงานทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะจัดวาง การแสดง วรรณกรรม และบทกวี จนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีอิทธิพลระดับโลก ผลงานอย่าง Infinity Nets, ฟักทองลายจุด และ Infinity Mirror Rooms กลายเป็นภาพจำที่โด่งดังไปทั่วโลก ขณะที่เธอยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ทิ้งมรดกทางศิลปะอันโดดเด่นที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ทั่วโลก