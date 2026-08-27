G-SHOCK เปิดตัว “MR-G FROGMAN” ลิมิเต็ดเอดิชัน ฉลอง 30 ปี นาฬิการุ่น MR-G

G-SHOCK ครั้งนี้มากับ MR-G FROGMAN รุ่น MRG-BF1000EB-1ADR นาฬิการุ่นพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของนาฬิกาซีรีส์ MR-G ถ่ายทอดความงามผ่านดีไซน์อันเฉียบคมและเงียบสงบของแท่งน้ำแข็งใต้มหาสมุทร (Brinicle) ปรากฏการณ์ธรรมชาติหายากที่พบได้เฉพาะในทะเลขั้วโลก พร้อมผสานความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือระดับมาสเตอร์ชาวญี่ปุ่นเข้ากับโครงสร้างและฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อการดำน้ำโดยเฉพาะ
MR-G FROGMAN รุ่น MRG-BF1000EB-1ADR โดดเด่นด้วยขอบตัวเรือนดีไซน์แบบเหลี่ยมเจียระไนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแท่งน้ำแข็งหมุนวนใต้ท้องทะเล ถ่ายทอดผ่านเทคนิค Vortex Facet Cut ที่สร้างมิติของแสงบนพื้นผิวแบบเกลียวอย่างซับซ้อน โดยช่างฝีมือระดับมาสเตอร์ KOMATSU Kazuhito ลงมือเจียระไนและขัดเงาอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน จนเกิดเป็นรายละเอียดที่สะท้อนถึงสุนทรียภาพของงานหัตถศิลป์ญี่ปุ่น
วัสดุที่เลือกใช้ ได้แก่ COBARION โลหะผสมความแข็งสูงพิเศษ พร้อมเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยี AIP ให้โทนสีน้ำเงินเข้มอันโดดเด่น ตัวเรือนผลิตจากไทเทเนียมอัลลอย Ti64 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความทนทาน โดยเสริมรายละเอียดด้วยสกรูด้านหน้าประดับแซฟไฟร์สีน้ำเงินสังเคราะห์แบบ Round Brilliant-Cut 57 เหลี่ยม ช่วยเพิ่มประกายหรูหราและส่องแสงสอดประสานอย่างงดงามเข้ากับขอบตัวเรือนแบบ facet-cut
อีกหนึ่งรายละเอียดสำคัญอยู่ที่ฝาหลังตัวเรือน ซึ่งผลิตจากไทเทเนียมอัลลอย Ti64 และใช้โครงสร้างแบบ Screw-Lock พร้อมคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบไอระเหยสีฟ้า สลักลายคาแร็กเตอร์กบไดฟ์วิ่ง FROGMAN อันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงเครื่องหมาย “MR-G 30TH” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบพิเศษนี้ พร้อมหมายเลขซีเรียลที่ยืนยันความพิเศษของนาฬิการุ่นลิมิเต็ดที่ผลิตเพียง 800 เรือนทั่วโลก
ด้านประสิทธิภาพ MR-G FROGMAN รุ่นนี้มาพร้อมโครงสร้างทนแรงกระแทกที่ออกแบบมาเพื่อการดำน้ำ โดยใช้ไทเทเนียมสำหรับชิ้นส่วนภายนอกที่สำคัญ เพื่อรองรับมาตรฐานการกันน้ำระดับ ISO สำหรับการดำน้ำลึก 200 เมตร ตัวเรือนประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ซับซ้อนมากกว่า 70 ชิ้น เพื่อสร้างความแน่นหนาในการซีล ขณะที่โครงสร้างปกป้องหน้าปัดขึ้นรูปอย่างประณีตด้วยเทคโนโลยีโลหะขั้นสูง พร้อมเสริมด้วยวัสดุ Dura Soft Rubber ช่วยดูดซับแรงกระแทก พร้อมการใช้ Ti64 Titanium และการเคลือบ TiC เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการขีดข่วน
นาฬิกามาพร้อมสายรัดสีขาว ที่ผลิตจากวัสดุ Dura Soft ซึ่งเป็นฟลูออโรยางที่มีคุณสมบัติทนต่อการเปลี่ยนสี คราบสกปรก และการเสื่อมสภาพได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมความยืดหยุ่นและความสบายในการสวมใส่ นอกจากนี้ยังมาพร้อมสายไทเทเนียมสำหรับสลับเปลี่ยนตามสไตล์ ด้วยวัสดุน้ำหนักเบาให้ประกายเงางามสวยงาม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการชุบแข็งในระดับลึกตัวสายออกแบบด้วยโครงสร้างข้อแบบหลายชิ้นที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ช่วยให้สวมกระชับและสบายข้อมือ อีกทั้งยังสามารถปรับยืดได้ จึงสามารถสวมทับชุดเวทสูทได้โดยสะดวก การเปลี่ยนสายทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพียงถอดหมุดด้านข้าง พร้อมกดปุ่มบริเวณด้านใต้ของขาเรือน (lugs)