“น้องจีดี” โชว์สกิลการเต้น แต่โดน “พาที สารสิน” ขโมยซีน

อีกหนึ่งซีอีโอผู้มีดนตรีในหัวใจ “ดุ๋ง-พาที สารสิน” ที่สนับสนุนลูกสาวคนเล็ก “น้องจีดี-รพีภา สารสิน” หนูน้อยนักยิมนาสติก ให้รักในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆ จนกระทั่ง น้องจีดีเข้าสู่วัยรุ่นอายุ 12 ปี สกิลในเรื่องดนตรีทั้ง การร้องและเล่น รวมทั้งการเต้น ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ สมใจคุณพ่อดุ๋งยิ่งนัก
ไหนๆ คุณพ่อก็นำทางในการเล่นดนตรีมาตลอดแล้ว วันนี้ น้องจีดีจึงขอนำคุณพ่อดุ๋งแดนซ์ดูบ้าง แม้สกิลในการเต้นของน้องจีดีที่มีพื้นฐานมาจากการเล่นยิมนาสติก จะน่ามอง ดูเป๊ะ สวยงาม แข็งแรง แต่มีคนข้างๆ แอบขโมยซีนของน้องตลอดเวลา ไม่เชื่อก็ลองดูคลิปเต้นของน้องจีดี ที่มีคุณพ่อดุ๋งร่วมเต้นอย่างตั้งใจ ถึงจะดูแข็งๆ ไปซักนิด แต่สเต็ปท่าทำได้ทันท่วงที ฝึกไปเรื่อยๆ อาจได้เป็นผู้นำเต้นตรงกลางก็เป็นได้ ว่าแต่ คุณแม่บี-ปิติภัทร สารสิน ที่กำลังเรียนเต้นอย่างขะมักเขม้น น่าจะไม่ยอมแพ้นะเจ้าคะ
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