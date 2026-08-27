“พิพ-ธรณ์ธันย์” ลูกชายพ่อ "ปิ๊บ รวิชญ์ เทิดวงศ์" หล่อ ติสต์ ถอดดีเอ็นเอพ่อมาเต็มๆ

ทำเอาแฟนๆ ต้องขอซูมกันรัวๆ เมื่อ “ปิ๊บ-รวิชญ์ เทิดวงศ์” นักแสดงรุ่นใหญ่ เผยภาพพร้อมกับลูกๆ ที่กำลังโตเป็นหนุ่มเป็นสาว ทั้ง “พิพ-ธรณ์ธันย์” ลูกชายคนโต และ “เพพพิน” ลูกสาวคนเล็ก...โดยเฉพาะหนุ่มพิพที่บอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววความหล่อแบบถอดสำเนาคุณพ่อมาเป๊ะ ทั้งโครงหน้าและมาดเท่ๆ เรียกว่าดีเอ็นเอความหล่อของอดีตพระเอกส่งต่อมาแบบเต็มเฟรม
นอกจากความหล่อความเท่ห์แล้วต้องบอกว่าได้ความติสต์และความอาร์ทมาจากคุณพ่อไม่น้อย ตั้งแต่เด็ก “หนุ่มพิพ” เป็นเด็กที่ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง ชอบสำรวจธรรมชาติ ต้นไม้ สัตว์ และแมลง เรียกว่าความช่างสังเกตและความสนใจโลกใบเล็กๆ ส่วน “น้องเพพพิน” ก็เติบโตขึ้นมาเป็นสาวสวยที่แฟนๆ ได้เห็นผ่านภาพครอบครัวอยู่เป็นระยะ ปัจจุบันพ่อลูกยังมีโมเมนต์อบอุ่นร่วมกันให้เห็น โดยเฉพาะภาพล่าสุดที่สามคนพ่อลูกถ่ายด้วยกัน ยิ่งตอกย้ำว่าบ้านนี้หน้าตาดีกันทั้งบ้าน แถมดูมีสไตล์เป็นของตัวเอง งานนี้ใครที่เคยกรี๊ดกับความหล่อของ “ปิ๊บ รวิชญ์” สมัยเป็นพระเอก ก็เตรียมจับตาหนุ่มพิพไว้ให้ดี เพราะยิ่งโตยิ่งหล่อ แถมกลิ่นอายความติสต์ก็มาเต็มไม่แพ้คุณพ่อเลยทีเดียว!