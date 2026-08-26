เซราวี เปิดตัวคลีนเซอร์ใหม่ "CeraVe Brightening Vitamin C Cleanser" คืนผิวกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรก

CeraVe (เซราวี) จัดงาน “Glow Lab CeraVe Brightening Vitamin C Cleanser” เปิดตัว “Brightening Vitamin C Cleanser” คลีนเซอร์สูตรใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ล้าง พร้อมฟื้นบำรุงเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงในขั้นตอนการทำความสะอาด ณ Dusit Central Park ภายในงานยังได้เปิดตัวต้อนรับ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ในฐานะ Friend of CeraVe Cleanser คนล่าสุด พร้อม น้องเพิ่มพูน มาสคอตสุดน่ารักของเจ้าตัวที่มาร่วมสร้างสีสันท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก
ที่มาของ CeraVe Brightening Vitamin C Cleanser เกิดจากอินไซต์ของผู้บริโภคที่มักให้ความสำคัญกับการใช้เซรั่มหรือผลิตภัณฑ์บำรุงเพื่อผิวกระจ่างใส แต่กลับมองข้ามขั้นตอนการทำความสะอาด ทั้งที่ "ปราการผิว" (Skin Barrier) คือหัวใจสำคัญของผิวสุขภาพดี เมื่อเกราะป้องกันผิวอ่อนแอ สิ่งกระตุ้นจากภายนอกสามารถทำร้ายผิวได้ง่าย กระตุ้นให้ผิวสร้างเม็ดสีเมลานินมากขึ้น ส่งผลให้ผิวหมองคล้ำ และเกิดจุดด่างดำได้ง่ายขึ้น CeraVe จึงพัฒนาแนวคิด Beyond Cleansing ที่มองว่าการมีผิวกระจ่างใสอย่างยั่งยืน ควรเริ่มต้นจากคลีนเซอร์ช่วยฟื้นบำรุงเกราะป้องกันผิวไปพร้อมกันกับการทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึก เพื่อเตรียมผิวให้พร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนถัดไป
CeraVe Brightening Vitamin C Cleanser ได้รับการออกแบบให้เป็นคลีนเซอร์เพื่อผิวกระจ่างใสที่สามารถใช้ได้ทุกวัน มาพร้อมนวัตกรรม 3% Vitamin C Complex ที่ผสานพลังของ Stabilized Vitamin C (Ascorbyl Glucoside), BHA (Salicylic Acid) และ AHA (Lactic Acid) เพื่อช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ลดความหมองคล้ำ และช่วยให้จุดด่างดำดูจางลงภายใน 3 วัน พร้อมเผยผิวที่ดูกระจ่างใสขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ล้าง ขณะเดียวกันยังเติมความชุ่มชื้นด้วย Niacinamide และ Hyaluronic Acid เพื่อปลอบประโลมผิว และเสริมความแข็งแรงของเกราะป้องกันผิวด้วย 3 Essential Ceramides อันเป็นเอกลักษณ์ของทุกผลิตภัณฑ์ CeraVe
นอกจากนี้ สูตรผลิตภัณฑ์ยังเป็น 100% Sulfate-Free ใช้เทคโนโลยี Amino Acid Micellar Action ที่ช่วยดักจับสิ่งสกปรก ความมันส่วนเกิน และมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่รบกวนสมดุลตามธรรมชาติของผิว พร้อมเทคโนโลยี Instant Lipid-Lock ที่ช่วยเติมลิพิดสำคัญกลับคืนสู่เกราะป้องกันผิวระหว่างการล้างหน้า ช่วยลดการสูญเสียน้ำ ให้ผิวสะอาด กระจ่างใส และยังคงความแข็งแรงของปราการผิวในทุกครั้งที่ใช้
ภายในงานยังได้ต้อนรับหนุ่มหล่อหน้าไบรท์ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ในฐานะ Friend of CeraVe Cleanser อย่างเป็นทางการ และยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผิว โดยกล่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว CeraVe เพราะผมเชื่อว่าผิวที่ดีเริ่มจากการล้างหน้าอย่างถูกวิธี การได้เป็น Friend of CeraVe Cleanser จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งต่อการดูแลผิวที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพให้กับทุกคนครับ"
งานนี้ยังได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้และคนดังมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างคับคั่ง อาทิ พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี, แจน-พลอยชมพู ศุภทรัพย์ และ จิงจิง-ปริยพิชญ์ ยู ร่วมสร้างสีสันให้กับงาน พร้อมสะท้อนแนวคิดของ CeraVe ที่เชื่อว่า "ผิวกระจ่างใสอย่างแท้จริง ต้องเริ่มต้นจากการทำความสะอาดที่ช่วยฟื้นบำรุงเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงไปพร้อมกัน" ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการดูแลผิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกของทุกวัน
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