บัตรเครดิต ttb ตอกย้ำภาพบัตรเครดิตของสายกินตัวจริง ส่งแคมเปญ “อิ่มฟิน อินเจแปน” จับมือกับร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังกว่า 40 ร้าน

ทีทีบี เดินหน้าตอกย้ำบทบาท "ตัวช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน" ผ่านสิทธิประโยชน์ที่ใช้ง่ายและคุ้มค่าจริงเอาใจคนรักอาหารญี่ปุ่น ส่งแคมเปญสุดคุ้ม “อิ่มฟิน อินเจแปน” รวบรวมร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังกว่า 40 ร้านชั้นนำ จัดโปรโมชันสุดพิเศษ ง่ายเงื่อนไขไม่ซับซ้อน เมื่อใช้จ่ายครบ 1,200 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ช่วยให้ลูกค้าอร่อยกับร้านโปรด พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างจับต้องได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569
“อาหารญี่ปุ่น” จะยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นซูชิ ราเมน ยากินิกุ ชาบู-ชาบู หรือบุฟเฟต์พรีเมียม แต่ในภาวะปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายต่อมื้อที่ค่อนข้างสูงอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายคนเกิดความลังเลหรือคิดมากขึ้นก่อนตัดสินใจรับประทาน บัตรเครดิต ttb ในฐานะผู้ช่วยด้านการใช้จ่ายที่เข้าใจไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จึงได้ออกแคมเปญ “อิ่มฟิน อินเจแปน” เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาดังกล่าว ช่วยให้ทุกคนสามารถอิ่มอร่อยและมีความสุขกับมื้อโปรดได้อย่างสบายใจและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ Smart Value ของทีทีบี ที่มุ่งออกแบบสิทธิประโยชน์ให้ "คุ้ม ง่าย ใช้ได้จริง" เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และทำให้ทุกการใช้จ่ายสร้างคุณค่าได้มากกว่าเดิม โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขซับซ้อนหรือขั้นตอนที่ยุ่งยาก
แคมเปญ “อิ่มฟิน อินเจแปน” มุ่งเน้นการมอบความคุ้มค่าแบบ “คุ้ม ง่าย ใช้ได้จริง” ให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์แบบตรงไปตรงมา โดยโปรโมชันใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ต้องยุ่งยากกับการแลกคะแนนสะสม เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ttb ณ ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ร่วมรายการครบ 1,200 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ครอบคลุมร้านอาหารญี่ปุ่นหลากหลายสไตล์มากกว่า 40 ร้านดัง อาทิ AKA Yakiniku, CoCo ICHIBANYA, Daisen Premium Japanese Restaurant, Fuji Restaurant, Katei Shabu, KATSUYA, Kouen Premium Buffet, Maison RORU, Mo-Mo-Paradise, Nabezo Premium, OISHI EATERIUM, On the Table, SEKAI NO YAMACHAN, SUSHI SEKI, Tempura YAMAYA, YAKINIKU LIKE, Zen Restaurant และอีกหลากหลายร้านอาหาร
การจัดแคมเปญของทีทีบีในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบัตรเครดิต ttb ที่ไม่เพียงมุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายในหมวด Dining แต่ยังตั้งใจตอกย้ำบทบาทการเป็นตัวช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง และสร้าง Top of Mind ให้ลูกค้าคิดถึงบัตรเครดิต ttb เป็นตัวเลือกแรกทุกครั้งเมื่อนึกถึงเรื่องอาหารการกิน พร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อมุ่งมั่นให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้าน
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น สามารถอิ่มอร่อยสุดฟินและรับความคุ้มค่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569 ศึกษารายละเอียดของโปรโมชัน ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/dining/ttbjapan-jul26
ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีทั้งในวันนี้ และอนาคต