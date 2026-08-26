“JASPAL PAWS & PLAY” แฟชั่นไอเทมเอาใจคนรักสุนัข

เอาใจสาวกเพื่อนรักสี่ขา ปีนี้ ยัสปาล (JASPAL) หยิบลวดลายของสุนัขสายพันธุ์ดัชชุน มาเป็นไฮไลต์สำคัญในการออกแบบคอลเลกชัน “JASPAL PAWS & PLAY” ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ความน่ารัก ขี้เล่น ซุกซนอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของดัชชุน ลงบนแฟชั่นไอเทม อาทิ เสื้อยืด เชิ้ต สเวตเตอร์ ยีนส์ ทั้งยังมีไอเทมเฉพาะสำหรับสุนัขไปจนถึงไลฟ์สไตล์ไอเทมมากมาย
ไฮไลต์อยู่ที่กิจกรรม Dog Adoption Day ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับ The Voice Foundation โดย เก๋-ชลลดา สิริสันต์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานและเซเลบริตี ได้ทำความรู้จักและใช้เวลาร่วมกับน้องๆ สี่ขา ก่อนตัดสินใจรับเลี้ยง โดยจัดกิจกรรม ณ ฮุนด์ เฮ้าส์
งานนี้เหล่าคนแฟชั่น Dog Lovers คนดังที่ควงคู่มาพร้อมเพื่อนซี้สี่ขา ต่างมิกซ์แอนด์แมตซ์โททัลลุคจากคอลเลกชัน JASPAL PAWS & PLAY มาอวดกัน ไม่ว่าจะเป็น เบสท์-ณิชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ ควงคู่น้องอูนิ, คริสซี่-กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์ และน้องโอทิส, ฟ้าบาร์บี้-วิศัลย์ศยา ภคศุภกุล และน้องเหมยลี่, บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ผู้กำกับชื่อดัง มาพร้อมน้องด็อกด๋อยและน้องเต้าฮวย ทั้งยังมีเหล่า Dog KOLs ขวัญใจทาสรักมาร่วมเติมสีสัน อาทิ พี่มู่ทู่ น้องหมาจ้ำม่ำที่หลายคนคิดว่าเป็น น้องวัว และน้องมีโชค น้องหมาขนขาวปุกปุยจมูกสีชมพู จากโกฮัง..หัวใจโกโฮม
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันนี้ จะถูกส่งมอบให้กับ The Voice Foundation เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการโอกาสและการดูแลต่อไป