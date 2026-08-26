เปิดทุกหน้าความลับ! “บยอนอูซอก” พาอูเชทงไทยร่วมเขียนอีกบทของความทรงจำ

ค่ำคืนแห่งความคิดถึงกลายเป็นอีกบทใหม่ที่น่าจดจำ เมื่อ Viu Scream Dates พา บยอนอูซอก (Byeon Woo Seok) นักแสดงหนุ่มมากเสน่ห์ กลับมาพบแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งในงาน “2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour
ทันทีที่ประตูห้องสมุดเปิดออก บยอนอูซอก (Byeon Woo Seok) ปรากฏตัวพร้อมเสียงร้องนุ่มละมุนในบทเพลง “Flower Road” ท่ามกลางเสียงกรี๊ดที่ดังกระหึ่มทั่วฮอลล์ ก่อนเริ่มต้นค่ำคืนด้วยการทักทายแฟนๆ ที่ไม่ได้พบกันนานถึง 2 ปี พร้อมเผยความรู้สึกตื่นเต้นกับการกลับมาพบอูเชทงชาวไทยอีกครั้ง จากนั้นชวนทุกคนเดินทางผ่านกองหนังสือที่กลายเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวในค่ำคืนนี้ ก่อนพาไปสำรวจหนังสือเล่มแรก “บันทึกลับของบรรณารักษ์” ที่เผยเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยการโชว์ภาพล่าสุดในโทรศัพท์ก็ทำให้เกิดวลีเด็ดอย่าง ‘หล่อจะเดรส’ ที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากแฟนๆ ไปทั่วงาน รวมถึงความตื่นเต้นกับการเริ่มต้นแฟนมีตติ้งในต่างประเทศ และเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้าที่ยังคงอยากทำงานที่รักต่อไป โดยมีแฟนๆ อยู่เคียงข้างเสมอ
ก่อนเพิ่มความสนุกด้วยกิจกรรมโรลเพลย์ฉากดังจากซีรีส์ยอดฮิต เปิดโอกาสให้แฟนผู้โชคดีได้ขึ้นมาร่วมแสดงและกระทบไหล่กับนักแสดงหนุ่มอย่างใกล้ชิด
เมื่อพลิกสู่หน้าถัดไป บรรยากาศค่อยๆ เปลี่ยนเข้าสู่ช่วงดนตรีที่พาแฟนๆ ไปสัมผัสอีกหนึ่งเสน่ห์ของ บยอนอูซอก (Byeon Woo Seok) เริ่มจากบทเพลง “Sudden Shower” เพลงฮิตติดหูที่แฟนๆ ร่วมร้องตามกัน ก่อนตามด้วย VCR ที่เผยอีกมุมขี้เล่นน่ารักของบรรณารักษ์หนุ่ม และการกลับขึ้นเวทีในลุคใหม่ที่โดดเด่นยิ่งขึ้น ก่อนเดินทางต่อผ่านเพลง “No Fate” และเข้าสู่อีกหนึ่งไฮไลต์ของค่ำคืน เมื่อเจ้าตัวเอ่ยประโยค “진짜 만나러 갈게 (ชินจา มันนารอ กัลเก)” หรือ “ผมจะไปหาคุณจริงๆ แล้วนะ” ก่อนเดินลงจากเวทีเพื่อขยับระยะห่างให้ใกล้ชิดแฟนๆ ยิ่งกว่าเดิมในทุกโซน เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น ขณะที่เจ้าของแววตาชวนใจสั่นยังคงส่งรอยยิ้มให้แฟนๆ อย่างทั่วถึง จนเหล่าอูเชทงต่างพากันยิ้มตาม
ความอบอุ่นยังคงต่อเนื่องในหนังสือเล่มที่ 2 “Secret Chapter” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากใจของเหล่าอูเชทง เมื่อ บยอนอูซอก (Byeon Woo Seok) อ่านจดหมายจากแฟนๆ ที่เต็มไปด้วยคำขอบคุณ ความคิดถึง และคำสัญญาว่าจะคอยอยู่เคียงข้างเสมอ ขณะที่เจ้าตัวก็เผยความรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเจอแฟนๆ อีกครั้ง ก่อนพาทุกคนเข้าสู่ 3 ภารกิจ เริ่มจากการไขปริศนาทายเพลงผ่านภาพ ต่อด้วย Emoji Challenge ที่ต้องทำสีหน้าตามอีโมจิสุดน่ารัก และปิดท้ายด้วยภารกิจเลื่อนลูกปิงปองบนแผงไข่ ซึ่งสามารถผ่านทั้ง 3 ภารกิจไปได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงลุ้นและเสียงเชียร์จากเหล่าอูเชทง
ความสนุกเดินทางต่อเข้าสู่หนังสือเล่มที่ 3 “สูตรอาหารของบรรณารักษ์” เมื่อ บยอนอูซอก (Byeon Woo Seok) ขอสวมบทมาเป็นเชฟชั่วคราว หยิบความสามารถด้านการทำเมนูไข่ม้วนที่เคยเป็นที่พูดถึงมาลงมือทำบนเวทีให้แฟนผู้โชคดีได้ลองชิมด้วยตัวเอง พร้อมส่งแฟนเซอร์วิสและรอยยิ้มหวานตลอดช่วงกิจกรรม เผยอีกมุมที่เป็นธรรมชาติและขี้เล่นของนักแสดงหนุ่ม จนแฟนๆ ต่างพากันลุ้นและเอ็นดูไปพร้อมกัน
อีกหนึ่งช่วงที่หลายคนรอลุ้นคือ “ที่คั่นหนังสือแห่งโชคชะตา” กับกิจกรรม Lucky Draw ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ร่วมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษพร้อมลายเซ็นของนักแสดงหนุ่มคนโปรด ก่อนเข้าสู่ช่วง Photo Time ที่เจ้าตัวตั้งใจให้แฟนๆ ได้บันทึกภาพความทรงจำร่วมกันอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกัน เหล่าอูเชทงยังพร้อมใจกันชูแฟนโปรเจกต์เพื่อส่งต่อความรักถึงศิลปินหนุ่ม ก่อนที่ บยอนอูซอก (Byeon Woo Seok) จะถ่ายทอดความรู้สึกถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ 2 ปี พร้อมหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกลับออกไป และแฟนมีตติ้งครั้งนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งพลังให้เขาเดินหน้าทำงานต่อไป
ก่อนเข้าสู่ช่วงส่งท้ายของค่ำคืน ได้มี VCR พิเศษถ่ายทอดข้อความจาก บยอนอูซอก (Byeon Woo Seok) ที่เปรียบให้อูเชทงเป็นตัวเอกซึ่งปรากฏอยู่ในแทบทุกหน้าของเรื่องราวในชีวิต และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาเดินทางมาถึงจุดนี้ พร้อมขอบคุณสำหรับทุกความรักและกำลังใจที่ได้รับ และสัญญาว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ พยายามเปล่งประกายให้แฟนๆ มองเห็นเขาได้เสมอ โดยกล่าวถึงความทรงจำของวันนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันเขียน และหวังว่าเมื่อวันหนึ่งแฟนๆ หยิบหนังสือเล่มนี้กลับมาเปิดอ่านอีกครั้ง จะได้พบกับความรู้สึกของเขาในวันนี้ และรอพบกันอีกครั้งในหน้าถัดไป ก่อนปิดช่วงเวลาดังกล่าวด้วยบทเพลง “Fate Line” ที่ถ่ายทอดอีกหนึ่งโมเมนต์ร่วมกับเหล่าอูเชทง
ในช่วงสุดท้ายของค่ำคืน บยอนอูซอก (Byeon Woo Seok) ยังได้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงแฟนๆ ชาวไทยว่า แฟนมีตติ้งครั้งนี้มอบพลังใจให้เขาเป็นอย่างมาก และเขาจะตั้งใจทำงาน รวมถึงเตรียมผลงานดีๆ เพื่อตอบแทนทุกคน พร้อมเผยว่าเมื่อรู้สึกเหนื่อยก็จะนึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับแฟนๆ ในวันนี้ ก่อนกล่าวขอบคุณสำหรับทุกความรักและทิ้งท้ายคำสัญญาว่าจะกลับมาใหม่ ส่งให้เหล่าอูเชทงเดินทางออกจากห้องสมุดแห่งความลับพร้อมรอยยิ้ม และเก็บค่ำคืนนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งบทที่มีความหมายในใจ
สำหรับ “The Secret Library” อาจเป็นเพียงชื่อของแฟนมีตติ้งของ บยอนอูซอก (Byeon Woo Seok) แต่ทุกเรื่องราวตลอดค่ำคืนนี้กลับกลายเป็นเหมือนหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ถูกเขียนขึ้นร่วมกันระหว่างนักแสดงหนุ่มและอูเชทงชาวไทย ทุกหน้าบรรจุไว้ด้วยเสียงเพลง เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ความประทับใจ ความตื่นเต้น และช่วงเวลาที่ได้อยู่ใกล้ศิลปินในดวงใจอย่างที่หลายคนเฝ้ารอ ก่อนปิดเล่มลงพร้อมบทบันทึกแห่งความสุขที่เชื่อว่าจะถูกหยิบกลับมาเปิดอ่านอีกครั้งในวันที่คิดถึงค่ำคืนนี้ และรอคอยวันที่จะได้กลับมาเปิดหน้าถัดไปพร้อมกันอีกครั้ง
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