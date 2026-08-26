ชอปสนุกกับคู่หูอัจฉริยะ ONESIAM SuperApp

แอปพลิเคชันเพื่อนคู่คิด ที่รู้ใจนักชอป “ONESIAM SuperApp” แพลตฟอร์มที่สยามพิวรรธน์สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์นักชอปของสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยามพรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ยกระดับประสบการณ์ชอปปิงให้ฟินกว่าเดิม ด้วยการอัปเกรดโฉมใหม่ ผสานเทคโนโลยี AI และ Big Data มาสร้างประสบการณ์ช็อปปิงที่สะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อ กลายเป็น “Member Companion” หรือผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่รู้ใจทุกไลฟ์สไตล์การชอป กับ 6 ฟีเจอร์ที่ชอปง่ายขึ้น สนุกขึ้น ได้สิทธิ์ประโยชน์คุ้มกว่าที่เคย
Snap Your Receipt: เปลี่ยนทุกใบเสร็จให้เป็นเงินสด เพียงถ่ายภาพใบเสร็จผ่าน ONESIAM SuperApp ก็รับ ONESIAM Coin ภายใน 1-3 นาที
eParking (Parking Auto Stamp): เพียงสแกนและเชื่อมโยงบัตรจอดรถกับแอปพลิเคชัน รับคูปองจอดรถฟรีเพิ่มทันทีอีก 2 ชม. (รวม 8 ชม.)
ONESIAM AI Chatbot Companion: ถามตอบผ่านแอปฯ ได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ข้อมูลร้านค้า อัปเดตอีเวนต์ ค้นหาโปรโมชัน นำเสนอ Voucher โดนใจ
Shopping Gamification (Mission Based Promotion): สมาชิกติดตามผลการชอป และกดแลกรับของรางวัลแบบ Real-time ได้ทันที
Hyper-Personalized Deals: คัดสรรข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ อัปเดตโปรโมชัน และกิจกรรมพิเศษที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
Surprise Deal from ONESIAM SuperApp Day (โปรเด็ดประจำเดือน): กับแคมเปญ Double Day และวันพิเศษเฉพาะสมาชิก ที่ขนดีลสุดเซอร์ไพรส์มาให้กดรับสิทธิ์ทุกเดือน
พร้อมดีลใหญ่ 9.9 (9 กันยายน 2569): พบกับ ONESIAM SuperApp Day เพียงเปิดใช้งานแอป ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ ONESIAM Coin สูงสุดถึง 99,999 Coins ต่อรางวัล รวมมูลค่าแจกกว่า 1.2 ล้าน Coins เอ็กซ์คลูซีฟโปรโมชันตลอดทั้งเดือนสำหรับสมาชิก ONESIAM เท่านั้น