อินฟินิตี้ เมดิคอล คลินิก ชวน ‘เติ้ล&เฟิร์สวัน’ พาเที่ยว

อินฟินิตี้ เมดิคอล คลินิก (Infinity Medical Clinic) จัดงาน 'TleFirstone Defines' พร้อมเปิดตัวสองศิลปินหนุ่มฮอต “เติ้ล-มติมันท์ ศรีบุญเรือง” และ “เฟิร์สวัน-วรรณกร เรืองรัตน์” ในฐานะ Presenter GEN ใหม่ของ Infinity Medical Clinic ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นธรรมชาติ เชื่อมั่นในตัวเอง และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ร่วมถ่ายทอดนิยามใหม่ของการดูแลตัวเอง ภายใต้แนวคิด “GEN ใหม่ ถูกใจ Infinity” ณ ชั้น 1 โซน Central Court เซ็นทรัลเวิลด์
ภาคิน เพิ่มพูนศรีพิทักษ์ รองประธานกรรมการ บจก.เอสซีเค เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญ “Dream Journey” หมายถึงการเดินทางครั้งพิเศษ ที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริง ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำที่น่าประทับใจ ร่วมกับเติ้ลและเฟิร์สวัน สะท้อนความตั้งใจของ Infinity Medical Clinic ในการส่งต่อความมั่นใจ สนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะออกไปค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ และใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง พร้อมต่อยอดสู่การสร้าง Fan Engagement ผ่านประสบการณ์จริง และเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้กลายเป็นโมเมนต์และความทรงจำที่มีความหมายร่วมกัน”
ทั้งยังเชื่อมโยงกับปรัชญา “Design Your Own Beauty” ของ Infinity Medical Clinic ที่เชื่อว่า “ความงามไม่มีมาตรฐานเดียว” การดูแลความงามจึงไม่ควรเป็นสูตรสำเร็จที่ใช้เหมือนกันกับทุกคน แต่ควรเริ่มจาก การทำความเข้าใจความต้องการและออกแบบแนวทางการดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนสามารถดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ และยังคงความเป็นตัวเองเอาไว้ได้อย่างชัดเจน จากคลินิกความงามที่ผู้บริโภคอาจเคยนึกถึง”
พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์กับแคมเปญแห่งปี 'Infinity Dream Journey with Tle & FirstOne' พาผู้โชคดี 20 ท่าน บินลัดฟ้าสู่เอ็กซ์คลูซีฟทริป ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วันที่ 26–28 ต.ค. 69 ติดตามรายละเอียดได้ที่ FB: Infinity Medical Clinic TH