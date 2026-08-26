บำรุงราษฎร์ ติด Top 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2569 โดย Newsweek

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลอันดับ 1 ในประเทศไทย 6 ปีซ้อน สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และยังเป็นโรงพยาบาลไทยเพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจของนิตยสาร Newsweek และ Statista ประจำปี 2569 ความสำเร็จที่ต่อเนื่องนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบการบริบาลทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้ที่มารับบริการทุกคน
โดย Newsweek นิตยสารและเว็บไซต์ข่าวชั้นนำ ร่วมกับ Statista บริษัทสำรวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคเชิงลึกที่น่าเชื่อถือระดับโลกของประเทศเยอรมนี ได้ประกาศผลการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2569 (World’s Best Hospitals 2026) จำนวน 250 อันดับ ผ่านทาง www.newsweek.com โดยมีโรงพยาบาลกว่า 2,530 แห่ง ใน 32 ประเทศทั่วโลกเข้ารับการประเมิน โดยมีผลประกาศและใจความสำคัญว่า
• บำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับที่ 96 จาก 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งขยับขึ้นจากอันดับที่ 100 ในปีก่อนหน้า สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงพยาบาลฯ ได้ตั้งไว้
• บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลของไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• บำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2021-2026) ด้วยคะแนน 91.80% ในขณะที่โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ได้คะแนน 87.80% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในคุณภาพของการรักษา
การจัดอันดับของ Newsweek และ Statista ได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพระหว่างประเทศร่วมพิจารณาจากเกณฑ์สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1. ตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Quality Metrics): ข้อมูลคุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง ความปลอดภัยของผู้ป่วย มาตรการด้านสุขอนามัย และอัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อผู้ป่วย
2. คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ (Hospital Recommendations from Peers): การสำรวจออนไลน์จากแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 100,000 ราย จาก 32 ประเทศ
3. ข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient Experience): ความพึงพอใจทั่วไป การแนะนำบอกต่อ และความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาล
4. PROMs (PROMs Implementation): การใช้แบบประเมินผลลัพธ์ด้านการรักษาจากมุมมองของผู้ป่วย เพื่อวัดผลด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต
ดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับที่สำคัญในครั้งนี้ ในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอถือโอกาสนี้มอบคำชื่นชมและคำขอบคุณให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานฝ่ายสนับสนุนทุกคนสำหรับความเชี่ยวชาญ ความเห็นอกเห็นใจ และความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการดูแลผู้ป่วยอย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงของชื่อเสียงระดับโลกของบำรุงราษฎร์ สิ่งที่น่าสังเกตคือหลักเกณฑ์การประเมินในปี 2569 นั้นมีความเข้มข้นมากกว่าปีก่อน ๆ โดยเพิ่มน้ำหนักตัวชี้วัดด้านคุณภาพของโรงพยาบาล เพิ่มเกณฑ์การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย ประสบการณ์อันน่าประทับใจของผู้ป่วย รวมถึงกรอบการประเมิน PROMs ที่ละเอียดรัดกุมกว่าเดิม แม้ว่ามาตรฐานจะสูงขึ้น แต่เรายังคงสามารถพัฒนาอันดับของเราให้ดีขึ้นได้จากอันดับ 182 สู่ 134 สู่ 100 และล่าสุด 96 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจน รวมถึงเป็นภาพสะท้อนของความไว้วางใจจากประชาคมการแพทย์ทั่วโลก ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญของโลก”
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชื่อเสียงให้แก่วงการสาธารณสุขไทยบนเวทีโลก และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์การรักษาด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย การใช้นวัตกรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งมอบการบริบาลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ที่มารับบริการทุกคน