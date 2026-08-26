เริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างตั้งใจ ผ่านเสื้อผ้า “Sunday Reset”

ยัสปาล (JASPAL) เปิดตัวแคมเปญ “Sunday Reset” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดของการเริ่มต้นใหม่ผ่านช่วงเวลาของการพักผ่อน การทบทวนตัวเอง และการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย โดยเปลี่ยน "วันอาทิตย์" ที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่ Workday ให้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ ที่ช่วยเติมเต็มพลังกายและใจก่อนก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ของการทำงาน
เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเล็กๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพใจ อาทิ เช้าวันอาทิตย์ที่เริ่มต้นด้วยการจิบกาแฟแก้วโปรดอย่างไม่เร่งรีบ การออกไปเดินเล่นในเมือง พบปะผู้คนที่รัก หรือแม้แต่การใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างสงบ ทุกกิจกรรมและทุกช่วงเวลาล้วนเป็นรูปแบบของการให้ร่างกายและจิตใจ ได้รีเซ็ตในรูปแบบที่ต่างกันตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
หัวใจสำคัญของ Sunday Reset คือแนวคิดที่ว่า การแต่งกายคือส่วนหนึ่งของการรีเซ็ตตัวเอง เพราะเสื้อผ้าไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราสวมใส่ แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้สึก บุคลิก และกำหนดจังหวะของวัน ผ่านการนำเสนอเสื้อผ้าที่ผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับความประณีต ไม่ว่าจะเป็น Tailoring ที่สวมใส่สบาย ซิลลูเอตที่พลิ้วไหว หรือ Essentials Items ที่นำมาสไตลิ่งได้หลากหลาย JASPAL นำเสนอแนวคิดของการแต่งตัวสำหรับวันอาทิตย์ ที่เปี่ยมด้วยความสง่างามแบบไม่พยายาม พร้อมตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนเมือง ที่ให้ความสำคัญกับทั้งความสบายและความมีสไตล์ ที่สามารถสะท้อนตัวตนของตัวเองได้