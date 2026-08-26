ลีวายส์ถ่ายทอดเสน่ห์นักบิน สู่งานคราฟต์ระดับโลก

ลีวายส์ (Levi’s®) เปิดตัว Blue Tab™ Fall/Winter 2026 Collection นำรากฐานของเดนิมและไอเท็มไอคอนิกของลีวายส์ มาผสานกับงานฝีมืออันประณีต วัสดุคุณภาพเยี่ยม และมุมมองร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากนักบินในยุค 1940 และนักบินหญิงยุคบุกเบิก อย่าง Amelia Earhart ถ่ายทอดเสน่ห์และจิตวิญญาณแห่งการโบยบินสู่ตู้เสื้อผ้าสมัยใหม่ ผ่านการเลือกใช้วัสดุหลากหลาย ตั้งแต่เดนิม หนัง หนังกลับ แคชเมียร์ ไปจนถึงวูล
ขยายขอบเขตจากรากฐานด้านงานคราฟต์เดนิมจากญี่ปุ่น สู่การคัดสรรวัสดุและเทคนิคการผลิตระดับพรีเมียมจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นหนังและหนังกลับที่ผลิตในอิตาลี เสื้อผ้าถักแคชเมียร์ผสมวูล และผ้าลูกฟูก ขณะเดียวกัน เดนิมแท้ สีอินดิโกและงานคราฟต์จากญี่ปุ่นยังคงเป็นหัวใจสำคัญของคอลเลกชัน
สำหรับผู้ชายนำเสนอการตีความเครื่องแต่งกายของนักบินผ่านไอเท็ม อย่าง Pilot Jacket, Suede Bomber และ Denim Bomber พร้อมกางเกงซิลลูเอตใหม่อย่าง Pencil Slim รวมถึงกางเกง Wide Leg Flyer และ Chino Trouser ขณะที่เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงนำโดย Flight Jacket จากหนังอิตาลี, Sherpa Jacket, Denim Pleated Trouser, '70s Flare และ Suede Pencil Skirt ที่ผลิตในอิตาลี