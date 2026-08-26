เดอะ ปาร์ค ฉลอง 19ปี “ฉมา” สัมผัสมิติของพื้นที่สร้างสรรค์

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ฉลองครบรอบ 19 ปีของ ฉมา (Shma) ผู้ออกแบบ Q Garden พื้นที่สีเขียวใจกลางโครงการ พร้อมชวน Stonegoat และ Limber Studio มาร่วมจัดกิจกรรม “Explore. Connect. Climb.: Explore Space, Embrace Active Living” ชวนคนเมืองสัมผัสอีกมิติของ Urban Wellness Experience ผ่านการเคลื่อนไหว การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตบนพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ เวลา 07.30-10.00น. ที่ The PARQ Life, ชั้น 3, BAB Café
ไฮไลต์ของกิจกรรม เริ่มที่ Longevity Talk by Shma ชวนเปิดมุมมองของการออกแบบพื้นที่มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของคนเมือง พร้อมถ่ายทอดแนวคิดเบื้องหลังการสร้างพื้นที่ ที่เอื้อให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตร่วมกัน
Limber Mobility Club by Limber Studio คลาส Mobility ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่สนใจการปีนผาและการออกกำลังกายแบบ Functional Movement
Bouldering Session at Stonegoat The PARQ ปีนผาจำลองใจกลางเมือง พร้อมเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานจากผู้เชี่ยวชาญ และค้นพบความสนุกของการท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง ผ่านการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน LINE OA: @ThePARQ เพียง 550 บาทต่อท่าน (รับจำนวนจำกัด) ทั้งยังได้ร่วมชมนิทรรศการ "19 Years of Participating in the Future" ที่รวบรวมเรื่องราวและหมุดหมายสำคัญตลอด 19 ปีของ Shma 28-31 ส.ค. 69 เวลา 10.00-18.00น.