“เจย์เดน เจมส์” ลูกชายบริตนี่ย์ สเปียร์ส ขึ้นแท่นโปสเตอร์บอยเครื่องสำอาง MAC

แม้ว่าชีวิตของบริตนีย์ สเปียร์สในช่วงนี้จะดูลุ่มๆ ดอนๆ มีภาพน่าเป็นห่วงออกมาให้เห็นทางโซเชียลบ่อยๆ ไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพ หรือพฤติกรรมที่ดูเพื้ยนๆ แต่ตอนนี้มีข่าวดีให้ชุ่มชื่นใจ เพราะลูกๆ ของเธอดูกำลังเติบโตไปได้ดีในวงการ โดยล่าสุด เจย์เดน เจมส์ ลูกชายคนเล็กวัย 19 ปีเพิ่งได้เป็นตัวนำในแคมเปญใหม่ของเครื่องสำอางแบรนด์ดัง
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทางเครื่องสำอาง MAC ได้ปล่อยภาพเคมแปญผลิตภัณฑ์ใหม่ MAC’s Fix+ Setting Spray ที่ได้หนุ่มเจย์เดน มาถ่ายขึ้นปก MACzine นิตยสารออนไลน์ของทางแบรนด์ที่โปรยหัวว่า “Who the f*ck is Jayden James? ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักเพียงแค่ว่าเป็นลูกชายของตำนานป๊อปสตาร์คนดัง แต่ที่จริงแล้วหนุ่มน้อยคนนี้ยังมีอีกหลายแง่มุม ทั้งการเป็นนายแบบ ความสามารถด้านดนตรี
นี่นับเป็นการเจริญเติบโตในฐานะนายแบบของเจย์เดน หลังจากที่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนเขากับพี่ชาย “ฌอน เพรสตัน” เพิ่งได้เดบิวต์บนรันเวย์ ปารีสแฟชั่นวีก โดยเดินให้กับคอลเลกชั่นสปริง/ซัมเมอร์ ของแบรนด์ Vetements และได้เป็นแขกวีไอพี ร่วมงานกับอีเวนต์ของแบรนด์ดังๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยบริทนีย์กับลูกชายทั้งสองเพิ่งจะกลับมามีสัมพันธ์อันดีกันเมื่อไม่กี่ปีมานี่เอง หลังจากมีเรื่องฟ้องร้องและปัญหาเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดู มีอดีตสามี เควิน เฟเดอร์ไลน์ มาอย่างยาวนาน และในงานปารีสแฟชั่นวีก แม้ตัวเธอจะไม่ได้เดินทางไปชมที่ฟร้อนโรว์ แต่ก็ได้ส่งดอกไม้ช่อโตไปให้กำลังใจ และดูท่าว่าลูกชายทั้งคู่อาจจะเดินรอยตามแม่ เพราะทั้งคู่ชอบด้านดนตรี และตอนนี้กำลังซุ่มทำเพลงกันอยู่ เชื่อได้ว่าในอนาคตเราน่าจะได้เห็นผลงานซิงเกิ้ลหรืออัลบั้มจาก “ฌอน เพรสตัน” และ “เจย์เดน เจมส์” อย่างแน่นอน