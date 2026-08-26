เบิร์ธเดย์ 96 ปี พิมสิริ ณ สงขลา ลูก หลาน เหลน เข้าร่วมคึกคัก

เป็นการจัดงานวันคล้ายวันเกิดที่เรียบง่าย แต่บรรยากาศสุดอบอุ่นและคึกคัก ในโอกาสครบรอบ 96 ปี ของ “พิมสิริ ณ สงขลา” โดยมีลูกๆ หลานๆ เหลนๆ เข้าร่วมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “คุณแป๋วแวว-พัชรดา ซอโสตถิกุล” คุณแม่ของหนุ่มก้าว ชัยพัชร์ และก้อง-กรุณ ซอโสตถิกล แห่งอาณาจักรซีคอน สแควร์, “คุณปูลม-วิภาดา โทณวณิก” ภรรยาของ “คุณชนินทธ์ โทณวณิก” แห่งดุสิตธานี ที่มาพร้อมกับลูกๆ ได้แก่ แชมป์ ศิรเดช, พิม ศิรินันท์ และพลอย ณัฐพร โทณวณิก
นอกจากนี้ ยังมี บ้าน “คุณพัฒนาวดี กรรณสูต” ภรรยาของ “พล.ต.ต. แสงสูรย์ กรรณสูต” มารดา “น้อยหน่า - สิริผกา กรรณสูต” ภรรยาของ “จูเนียร์-วัชร วัชรพล” แห่งอาณาจักรไทยรัฐ ที่มากับน้องสาว “ลูกตาล-สิรินดา กรรณสูต” และลูกๆ หลานๆ คนอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับคุณพิมสิริ ณ สงขลา เป็นบุตรสาวคนเดียวของ “คุณพจน์ สารสิน” เป็นพี่น้องกับคุณพงส์ สารสิน, พล.ต.อ.เภา สารสิน, คุณบัณฑิต บุญยะปาณะ และคุณอาสา สารสิน โดยคุณพิมสิริ ได้สมรสกับ พันเอกจินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จนปัจจุบันนี้มีลูกๆ หลานๆ และเหลนๆ มากมาย กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในประเทศไทย วันนี้ถึงแม้ว่าคุณพิมสิริจะสิริอายุ 96 ปีแล้ว แต่ยังดูสวย และแข็งแรง อยู่เลย
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