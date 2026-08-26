"นรุตม์ ทีปสุวรรณ" อวดซิกซ์แพกสไตล์ Gen z แบบไม่ตั้งใจ!?

วันนี้ เซเลบออนไลน์ มีหนุ่มน้อย Gen z วัย 24 ปี “ฟินน์-นรุตม์ ทีปสุวรรณ” ลูกชายคนกลางของ "ตั้น ณัฏฐพล กับ อีฟ–ทยา ทีปสุวรรณ" มาเสิร์ฟความสดใหม่ของวัยหนุ่ม ที่หุ่นเริ่มฟิตแอนด์เฟิร์ม
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พิสูจน์ได้ด้วยตากับซิกซ์แพก ที่กำลังเริ่มก่อร่างสร้างตัว แถมบ่ากว้างๆ กับกล้ามที่ดูแข็งแรงสมส่วน บ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง ซึ่งสร้างเสริมและสะสมมาจนเห็นผล
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ในอนาคตเชื่อว่า ความฟิตปั๋ง กล้ามล่ำ จะต้องมาเต็ม จนหุ่นแซ่บกว่านี้แน่นอน
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ด้วยรูปร่างที่สูงยาว แถมยังเป็นสายลุย ชอบเล่นกีฬา และทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทั้งทางน้ำและทางบก เหมือนคุณแม่อีฟมากกว่าพี่สาวและน้องชาย มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก