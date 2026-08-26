คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ปลื้มปริ่มงานวันเกิดสองลูกชาย แถมหลานสอบเข้าสแตนฟอร์ดได้อีก!

“คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์” ปลื้มปริ่มสุดๆ ที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าทั้งครอบครัว กับงานฉลองวันเกิดกับลูกชาย “ชัยยุทธ” และ “วิกร ศรีวิกรม์” รวมถึงลูกสะใภ้ “แมกซี่-ตระการตา ศรีวิกรม์” และฉลองความสำเร็จกับหนึ่งในหลานชายคนโปรด ลูกของคุณพิมล ศรีวิกรม์ สอบเข้ามหาลัยแสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก เรียกว่างานนี้ไม่มีอะไรเติมเต็มความสุขให้คุณหญิงอ๋อย ศศิมา ได้เท่าค่ำคืนนี้อีกแล้ว
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โดย “อีฟ-ทยา ทีปสุวรรณ” ลูกสาวของคุณหญิงอ๋อย ได้โพสต์ข้อความใจความว่า ...รวบยอด Birthday พี่ชายสุดที่รัก 2 คน พี่สะใภ้สุดสวย และหลานชายคนเก่ง เข้า Stanford ได้ เป็นอีกคืนที่มีความสุขมาก อยู่กันเกือบครบเลย
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...การมีสถาบันครอบครัวที่แข็งแรง เข้าใจกัน รักกัน ให้เกียรติกัน และพร้อมจะ support กันทุกเรื่อง มันคือ “คะแนนแห่งชีวิต” ตามเนื้อเพลงนี้แหละ และพวกเราก้อพยายามถ่ายทอดค่านิยมที่คุณพ่อคุณแม่สอนเรามานี้ ให้กับรุ่นลูกหลานต่อไป มีอะไรต้องพึ่งพากันได้ ช่วยเหลือกันได้ และไม่ทิ้งกัน
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Cr.Tayateepsuwan