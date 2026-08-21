SACIT พลิกใยไหมเหลือใช้ สู่งานคราฟต์อย่างยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT โดย ผศ.ดร. อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการ ร่วมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Waste to Craft” เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ ให้กลับมาเป็นงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ พร้อมชู “Socoon” แบรนด์สมาชิก SACIT จากชุมชนรังไหมประดิษฐ์ จ.สระบุรี ที่นำงานวิจัยมาต่อยอดใยไหมสาง เศษรังไหม และรังไหมที่ไม่ได้มาตรฐาน สู่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมร่วมสมัย
แบรนด์ Socoon ผลิตตั้งแต่เส้นใยและผืนผ้า ไปจนถึงผ้าพันคอ กระเป๋า และของตกแต่ง พร้อมต่อยอดการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรของไหมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย กิติศักดิ์ ขจรภัย สมาชิก SACIT และเป็นกรรมการกลุ่มชุมชนรังไหมประดิษฐ์ กล่าวว่า เป็นชื่อที่เกิดจากคำว่า “So” ซึ่งสื่อถึงความเปี่ยมด้วยคุณค่า ทั้งด้านวัตถุดิบและความใส่ใจ เข้ากับคำว่า “Cocoon” หรือรังไหม ที่สื่อถึงการปกป้องและการฟูมฟัก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่ม ซึ่งมองเห็นประโยชน์ของรังไหมที่ไม่ได้มาตรฐาน และวัสดุเหลือใช้ ที่มักถูกทิ้งและกลายเป็นขยะ จึงได้นำกลับมาทดลอง ออกแบบ และพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าใหม่ จนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน