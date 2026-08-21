“เพนเทล” อวดผลงานเด็กไทย 75 รางวัลจากเวทีระดับโลก

บจก.เพนเทล (ประเทศไทย) จัด “นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 56” (The 56th International Children’s Art Exhibition) สัมผัสผลงานศิลปะของเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ จากทั่วโลก ได้ถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองผ่านผลงานศิลปะ โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมกว่า 38,667 ชิ้น จาก 39 ประเทศทั่วโลก
ในส่วนของประเทศไทย มีเยาวชนร่วมส่งผลงานกว่า 2,680 ภาพ แถมคว้ารางวัลกลับมาถึง 75 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญทองยอดเยี่ยม (Supreme Gold Award) 3 รางวัล, เหรียญทอง (Gold Award) 12 รางวัล, เหรียญเงิน (Silver Award) 15 รางวัล, เหรียญทองแดง (Bronze Award) 20 รางวัล และชมเชย (Pentel Award) 25 รางวัล โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 ณ ลานกิจกรรมชั้น 9 อาคารสยามสเคป
ชมผลงานได้ในวันที่ 25 สิงหาคม-6 กันยายน 2569 ณ ชั้น 4 หอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพ ฟรี!