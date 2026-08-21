“เอ็ม ดิสทริค” เซอร์ไพรส์ความสุขทุกวันอาทิตย์

เอ็ม ดิสทริค (EM DISTRICT) จัดแคมเปญ "HAPPY SUNDAY" ชวนครอบครัว หรือแก๊งเพื่อนมาร่วมสัมผัสคอมมูนิตีไลฟ์สไตล์สุดชิค ในวันอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยสีสัน พร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ ประเดิมกิจกรรมแบบจัดเต็มในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569 ทั้ง 3 ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์
อิ่มอร่อยกับมื้อ Sunday Brunch สุดพิเศษ ณ ร้านอาหารในศูนย์การค้า พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง ร่วมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจาก Surprise Cart เพลิดเพลินกับ Caviar & Champagene Booth และภาพวาด Canvas Painting โดยศิลปินชื่อดัง ครูปาน-สมนึก คลังนอก ณ ร้าน SAVA ชั้น M เอ็มโพเรียม ทั้งยังจะได้พบกับขบวนสุดน่ารักจากคาแรกเตอร์ EMJOY
พบกับกิจกรรมสนุกๆ ทุกวันอาทิตย์ยาวไปจนถึงสิ้นปี ณ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์