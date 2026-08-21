เปลี่ยนงานศิลป์ก้องโลกสู่ของที่ระลึก “MFA Boston I มูลนิธิรามาธิบดีฯ”

มูลนิธิรามาธิบดีฯ คอลแลบอเรชันครั้งแรกของประเทศไทย กับ Museum of Fine Arts, Boston หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ในคอนเซ็ปต์ การหลอมรวม “ศิลปะ” และ “การให้” เข้าด้วยกันผ่าน MFA Boston I มูลนิธิรามาธิบดีฯ นำแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะชิ้นเอก ถ่ายทอดสู่ของที่ระลึก ที่พร้อมสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน ในบรรยากาศแกลอรีศิลปะ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชิ้นงานของศิลปินระดับโลก ได้แก่ Vincent van Gogh, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Winslow Homer, Edgar Degas, Frank Weston Benson และ Katsushika Hokusai ตั้งแต่วันนี้-5 ก.ย. 69 ที่ร้าน Donut Disturb Bangkok โครงการ Gump Ari ซ.อารีย์ 4 โดยมี พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผจก.มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ ฐานรัตน์ อัศวศิรโยธิน ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาด้านการศึกษาศิลปะ Artvorm Advisory Studio ร่วมถ่ายทอดเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
พร้อมรังสรรค์เมนูโดนัทและเครื่องดื่ม จากงานศิลปะต่างๆ ที่จัดแสดง เริ่มด้วย Pistachio Lotus Cream โดนัทจากภาพสระบัวเมืองจิแวร์นี The Water Lily Pond ของโมเนต์, Matcha Mochi Seasalt โดนัทสะท้อนเสน่ห์ญี่ปุ่นจากภาพ Under the wave of Kanagawa ของคัตสึชิกะ โฮกูไซ และ Blueberry Jam with Vanilla Cream โดนัทจากภาพ Houses at Auvers ต่อด้วย Saint-Rémy Sky ชาข้าวหอมละมุนจากภาพ Enclosed Field with Ploughman ของแวนโก๊ะ และ Water Lily Tea ชาดอกบัวบรรยากาศสวนยามเย็นของโมเนต์
คอลเลกชันของที่ระลึกนี้ จะทยอยเปิดตัวสุดลิมิเต็ดแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ด้วยผลงาน Human Landscape: Portraits of Presence ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอลเลกชันของ MFA Boston เช่น Vincent van Gogh, Paul Cézanne และ Camille Pissarro
ส่วนเดือนสิงหาคม Open Horizons: Views of Nature ได้แรงบันดาลใจจากภาพของภูมิทัศน์และทิวทัศน์ธรรมชาติ จาก Edgar Degas, Edward Hopper, Winslow Homer, Katsushika Hokusai และ Maurice Brazil Prendergast พร้อมติดตามคอลเลกชันใหม่ ที่ทยอยเปิดตัวจนถึงเดือนธันวาคม 2569