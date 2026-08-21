สัมผัสประสบการณ์ความคุ้มเหนือระดับ กับแคมเปญ “สุข X4 กิน ช้อป คุ้ม ที่เมกาบางนา”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา (MEGABANGNA SHOPPING CENTRE) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE มอบประสบการณ์ความสุขที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นให้กับ ผู้ถือบัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB WEALTH by CardX ผ่านแคมเปญ “สุข X4 กิน ช้อป คุ้ม ที่เมกาบางนา” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569 มอบสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน ทั้งการรับประทานอาหารจากร้านดัง การช้อปปิ้งจากแบรนด์ชั้นนำ และประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับภายในศูนย์การค้า ให้ทุกการใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นความคุ้มค่าที่มากกว่า พร้อมเติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งความสุข และความประทับใจในแบบที่พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับผู้ถือบัตรโดยเฉพาะ
ผู้ถือบัตรเครดิต CardX และ SCB WEALTH by CardX สามารถรับสิทธิพิเศษ “สุข X4” ได้ดังนี้
คุ้ม 1: รับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดสูงสุด 60%* ณ ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการภายในศูนย์ฯ ครอบคลุมทั้งหมวด Dining และ Shopping จากแบรนด์ชั้นนำมากมาย โดยร้านอาหารที่ร่วมรายการ ได้แก่ AN COM AN CA, BAAN YING, BHC CHICKEN, BONCHON, BONUS SUKI, BOON TONG KEE, COCO ICHIBANYA, FUJI, GREYHOUND CAFE, HONGMIN, JOE WINGS, KAM'S ROAST, KATSUYA, KHAO-SO-I, KUBKAO KUBPLA, KOKORO OMAKASE & HAND ROLL BAR, LONG JOHN SILVER'S, MK RESTUARANTS, OH! JUICE, OHKAJHU, SAEMAEUL, SMITH&CO., SOLSOT, SUKISHI, SUSHIRO, THONG SMITH, YONNY, YOSHINOYA, YOU&I, YUZU SUKI และ ZEN ส่วนร้านค้าในหมวด Shopping ได้แก่ ADIDAS, CALVIN KLEIN, HER HYNESS, KIEHL'S, L'OCCITANE, MIZUNO, MUJI, PRONTO&CO, SKECHERS, TOPOLOGIE และ UNIQLO
คุ้ม 2: เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,200 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับ MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท* (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน , จำกัด 1,200 สิทธิ์ / เดือน และจำกัดรวม 3,600 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) และเมื่อ
ช้อป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการครบ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับ MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท* (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน , จำกัด 200 สิทธิ์ / เดือน และจำกัดรวม 600 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
คุ้ม 3: แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* เมื่อใช้คะแนน POINTX ในบัตรเครดิตตามที่กำหนด เมื่อทาน / ช้อป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
คุ้ม 4: พิเศษทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ รับขนมหรือเครื่องดื่มจากร้าน CHONGDEE, MOLLY TEA, MOLTO, MONKEY THREE และ SOURI * เมื่อทาน/ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์และแลกคะแนนได้ที่ เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 โซนหน้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, โซนอิเกีย หรือโซนเมกา ฟู้ดวอล์ค ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและร้านค้ากำหนด ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.cardx.co.th (ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)