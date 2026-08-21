เอ็ม ดิสทริค จับมือ Park Origin มอบคอนโดหรูใจกลางสุขุมวิท ในแคมเปญ "TOP SPENDER OF EM DISTRICT"

“EM DISTRICT” จับมือ “PARK ORIGIN” เปิดตัวแคมเปญ "TOP SPENDER OF EM DISTRICT" มอบคอนโดหรูใจกลางสุขุมวิทมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท กระตุ้นการใช้จ่ายช่วงครึ่งปีหลัง ขับเคลื่อนตลาดลักชัวรี่ ที่ลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ให้ความสำคัญกับ "คุณค่า" (Value) และ "ประสบการณ์" (Experience) มากกว่าการแข่งขันด้านราคา เน้นการสร้างทราฟฟิคให้ศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2570 ที่ เอ็ม ดิสทริค
แคมเปญ "TOP SPENDER OF EM DISTRICT" เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ EM DISTRICT กับ PARK ORIGIN ในการยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้ากลุ่มกำลังซื้อสูง ผ่านรางวัลพิเศษ คอนโดมิเนียมหรู PARK ORIGIN PHROMPHONG ห้องชุดแบบ 1 Bedroom ขนาด 27.93 ตารางเมตร มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด (เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ที่ศูนย์การค้า EMPORIUM, EMQUARTIER และ EMSPHERE ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2570
นางสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสองแบรนด์ระดับพรีเมียมที่มีฐานลูกค้าสอดคล้องกัน โดย EM DISTRICT ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งระดับโลก และ PARK ORIGIN ในฐานะแบรนด์ที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ ได้ร่วมกันต่อยอดศักยภาพของฐานลูกค้าคุณภาพ ผ่านการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ การอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตในเมืองเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างคุณค่าที่มากกว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั่วไป พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าศักยภาพของทั้ง EM DISTRICT และ Park Origin ในการสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ในยุคที่การสร้างประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างแบรนด์ มีบทบาทมากกว่าการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว
EM DISTRICT เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง PARK ORIGIN ไม่เพียงช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่เชื่อมโยงธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์เข้าด้วยกัน ผ่านการต่อยอดฐานลูกค้า (Customer Synergy) และการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสองแบรนด์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ และกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงครึ่งปีหลัง สอดรับกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภคภายในประเทศ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดลักชัวรี่ในประเทศไทย
นายณภัทร บูรณพงษ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง PARK ORIGIN และ EM DISTRICT ในครั้งนี้ ถือเป็นการผสานจุดแข็งของสองแบรนด์ที่มีฐานลูกค้าระดับพรีเมียมร่วมกัน โดย PARK ORIGIN มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยลักชัวรี่ในทำเลศักยภาพใจกลางเมือง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้ที่มองหาคุณภาพชีวิตระดับพรีเมียม ขณะที่ EM DISTRICT เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่สะท้อนรสนิยมและการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกัน จึงเป็นความร่วมมือที่สามารถต่อยอดคุณค่าระหว่างแบรนด์ได้อย่างลงตัว
แคมเปญ "TOP SPENDER OF EM DISTRICT" ไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัลคอนโดมิเนียมหรู แต่เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์การใช้ชีวิต ระหว่างการอยู่อาศัย การช้อปปิ้ง และการใช้ชีวิตในเมืองเข้าด้วยกัน ผ่านโครงการ พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ (PARK ORIGIN PHROMPHONG) ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลสุขุมวิท หนึ่งในทำเลที่ได้รับความนิยมสูงสุดของกรุงเทพฯ และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า EM DISTRICT ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ PARK ORIGIN ยังมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกบ้านโครงการ พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับ EM DISTRICT ได้แก่ สิทธิ์ขยายเวลาจอดรถฟรีเพิ่มอีก 2 ชั่วโมง, รับคูปองแทนเงินสดสำหรับรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาท ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า EM DISTRICT และสิทธิ์เข้าใช้ Lounge พร้อม Welcome Set สุดพิเศษ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมให้กับลูกบ้านอย่างครบวงจร
ความร่วมมือครั้งนี้ ยังสะท้อนแนวทางของออริจิ้นในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าศักยภาพ และสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าการผสานความแข็งแกร่ง จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างแบรนด์ทั้งสอง พร้อมยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในตลาดลักชัวรี่ที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับแคมเปญ "TOP SPENDER OF EM DISTRICT" จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570 ที่ EM DISTRICT